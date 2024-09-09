https://uz.sputniknews.ru/20240909/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-45557879.html
Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Sputnik Узбекистан
Украинская армия за сутки потеряла до 560 военнослужащих, а также боевую технику и вооружение.
2024-09-09T16:40+0500
2024-09-09T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Мемрик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.В ходе боевых действий противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и четыре гаубицы Д-30, добавили в Минобороны.Ранее Sputnik Узбекистан сообщал об освобождении населенного пункта Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
https://uz.sputniknews.ru/20240908/rossiyskie-voennye-osvobodili-novogrodovku-v-dnr-45532784.html
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днр российские военные центр населенный пункт мемрик минобороны россии
днр российские военные центр населенный пункт мемрик минобороны россии
Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
16:40 09.09.2024 (обновлено: 16:53 09.09.2024)
Украинская армия за сутки потеряла до 560 военнослужащих, а также боевую технику и вооружение.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Мемрик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.
В ходе боевых действий противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и четыре гаубицы Д-30, добавили в Минобороны.
Ранее Sputnik Узбекистан сообщал об освобождении населенного пункта Новогродовка в Донецкой Народной Республике.