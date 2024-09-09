https://uz.sputniknews.ru/20240909/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-45557879.html

Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия за сутки потеряла до 560 военнослужащих, а также боевую технику и вооружение.

2024-09-09T16:40+0500

2024-09-09T16:40+0500

2024-09-09T16:53+0500

россия

украина

сво

всу

безопасность

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/14/44450430_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_3c02cc30264b55a36e5d63bd7a9ee27f.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Мемрик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.В ходе боевых действий противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и четыре гаубицы Д-30, добавили в Минобороны.Ранее Sputnik Узбекистан сообщал об освобождении населенного пункта Новогродовка в Донецкой Народной Республике.

https://uz.sputniknews.ru/20240908/rossiyskie-voennye-osvobodili-novogrodovku-v-dnr-45532784.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

днр российские военные центр населенный пункт мемрик минобороны россии