https://uz.sputniknews.ru/20240909/stala-izvestna-tema-iii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-v-erevane-45559200.html

Стала известна тема III Евразийского экономического форума в Ереване

Стала известна тема III Евразийского экономического форума в Ереване

Sputnik Узбекистан

Основная тема Евразийского экономического форума в этом году — "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты"

2024-09-09T18:20+0500

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ереван

еэк

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главная тема III Евразийского экономического форума, который пройдет в Ереване в этом году с 30 сентября по 1 октября – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты". Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Участники Форума обсудят актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое сотрудничество, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, а также международное сотрудничество.Тематика сессий деловой части форума будет ориентирована на поиск решений актуальных и требующих совместного внимания вопросов повестки евразийской "пятерки".Мероприятие проводится в рамках председательства Республики Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.Для справки: Евразийский экономический форум — ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Он проводится в одной из стран ЕАЭС, которые поочередно председательствуют в органах Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20240907/mixnevich-strana-yeaes-razvorot-vostok-45523508.html

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