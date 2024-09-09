https://uz.sputniknews.ru/20240909/stala-izvestna-tema-iii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-v-erevane-45559200.html
Стала известна тема III Евразийского экономического форума в Ереване
Стала известна тема III Евразийского экономического форума в Ереване
Sputnik Узбекистан
Основная тема Евразийского экономического форума в этом году — "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты"
2024-09-09T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главная тема III Евразийского экономического форума, который пройдет в Ереване в этом году с 30 сентября по 1 октября – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты". Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Участники Форума обсудят актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое сотрудничество, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, а также международное сотрудничество.Тематика сессий деловой части форума будет ориентирована на поиск решений актуальных и требующих совместного внимания вопросов повестки евразийской "пятерки".Мероприятие проводится в рамках председательства Республики Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.Для справки: Евразийский экономический форум — ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Он проводится в одной из стран ЕАЭС, которые поочередно председательствуют в органах Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20240907/mixnevich-strana-yeaes-razvorot-vostok-45523508.html
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еаэс форум армения экономика сотрудничество союз
еаэс форум армения экономика сотрудничество союз
Стала известна тема III Евразийского экономического форума в Ереване
Основная тема Евразийского экономического форума в этом году — "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты".
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Главная тема III Евразийского экономического форума, который пройдет в Ереване в этом году с 30 сентября по 1 октября – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты". Об этом сообщила
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Участники Форума обсудят актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое сотрудничество, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, а также международное сотрудничество.
Тематика сессий деловой части форума будет ориентирована на поиск решений актуальных и требующих совместного внимания вопросов повестки евразийской "пятерки".
"Форум приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета и предусматривает участие глав правительств и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, членов правительств третьих стран, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза", – говорится в сообщении ЕЭК.
Мероприятие проводится в рамках председательства Республики Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.
Для справки: Евразийский экономический форум — ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Он проводится в одной из стран ЕАЭС, которые поочередно председательствуют в органах Союза.