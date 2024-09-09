https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-lechenie-inostrantsy-statistika-45558200.html

В Узбекистан стали чаще приезжать на лечение иностранцы – статистика

В Узбекистан стали чаще приезжать на лечение иностранцы – статистика

Sputnik Узбекистан

Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане трех соседних республик – Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

2024-09-09T17:05+0500

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2024-09-09T17:15+0500

узбекистан

иностранные граждане

медицина

статистика

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В январе – июле 2024 года 67,4 тыс. иностранных граждан посетили Узбекистан с целью лечения. Об этом говорится в отчете Агентства статистики.Отмечается, что данный показатель вырос на 31,1 тыс. человек, или на 85,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане Таджикистана – 51 603 человека. На втором и третьем месте – соседние с республикой Казахстан (7 735) и Кыргызстан (6 218) человек.Также в числе стран, чьи граждане въехали в Узбекистан за январь – июль текущего года с целью лечения:

https://uz.sputniknews.ru/20240822/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45319901.html

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