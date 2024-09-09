https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-lechenie-inostrantsy-statistika-45558200.html
В Узбекистан стали чаще приезжать на лечение иностранцы – статистика
В Узбекистан стали чаще приезжать на лечение иностранцы – статистика
Sputnik Узбекистан
Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане трех соседних республик – Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
2024-09-09T17:05+0500
2024-09-09T17:05+0500
2024-09-09T17:15+0500
узбекистан
иностранные граждане
медицина
статистика
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В январе – июле 2024 года 67,4 тыс. иностранных граждан посетили Узбекистан с целью лечения. Об этом говорится в отчете Агентства статистики.Отмечается, что данный показатель вырос на 31,1 тыс. человек, или на 85,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане Таджикистана – 51 603 человека. На втором и третьем месте – соседние с республикой Казахстан (7 735) и Кыргызстан (6 218) человек.Также в числе стран, чьи граждане въехали в Узбекистан за январь – июль текущего года с целью лечения:
https://uz.sputniknews.ru/20240822/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45319901.html
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статистика узбекистан иностранцы лечение казахстан таджикистан кыргызстан медицина
статистика узбекистан иностранцы лечение казахстан таджикистан кыргызстан медицина
В Узбекистан стали чаще приезжать на лечение иностранцы – статистика
17:05 09.09.2024 (обновлено: 17:15 09.09.2024)
Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане трех соседних республик — Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В январе – июле 2024 года 67,4 тыс. иностранных граждан посетили Узбекистан с целью лечения. Об этом говорится
в отчете Агентства статистики.
Отмечается, что данный показатель вырос на 31,1 тыс. человек, или на 85,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего в Узбекистан за медицинскими услугами приезжали граждане Таджикистана – 51 603 человека. На втором и третьем месте – соседние с республикой Казахстан (7 735) и Кыргызстан (6 218) человек.
Также в числе стран, чьи граждане въехали в Узбекистан за январь – июль текущего года с целью лечения:
Туркменистан — 587 человек;
другие страны — 61 человек.