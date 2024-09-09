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Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды
Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев поздравил участников совместной конференции Международной Федерации производителей текстиля и Международной Ассоциации производителей одежды.
2024-09-09T12:14+0500
2024-09-09T14:41+0500
узбекистан
текстиль
текстильная продукция
одежда
конференция
самарканд
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане готовы создать все необходимые условия престижным международным организациям для регулярного проведения конференций, выставок и показов мод в республике. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем приветствии участникам совместной конференции Международной федерации производителей текстиля и Международной ассоциации производителей одежды. Сегодня в Самарканде стартовала ежегодная конференция Международной федерации производителей текстиля (ITMF) и Международной федерации одежды (IAF).В обращении к участникам конференции отмечается, что в результате создания стабильной законодательной базы, улучшения инвестиционной среды и внедрения новых технологий объем переработки хлопкового волокна увеличился с 40% в 2017 году до 100%. Одновременно началась работа по импорту хлопкового сырья и производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.Как подчеркнул президент, сегодня для работников предприятий создаются достойные условия труда, соответствующие международным требованиям, планомерно реализуются программы "Better Work" и "Better Cotton".Особое внимание уделяется обеспечению трудового права и всемерной поддержке занятых в сфере свыше 600 тысяч человек. Также предпринимаются меры по созданию национальных брендов, привлечению престижных международных и зарубежных торговых марок в республику.Сообщается, что в конференции примут участие свыше 500 национальных и международных организаций, производителей и компаний-ритейлеров.
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мирзиёев международная конференция текстиль одежда федерация
мирзиёев международная конференция текстиль одежда федерация

Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды

12:14 09.09.2024 (обновлено: 14:41 09.09.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовСамарканд, Регистан. (Архивное фото)
Самарканд, Регистан. (Архивное фото) - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Шавкат Мирзиёев поздравил участников совместной конференции Международной федерации производителей текстиля и Международной ассоциации производителей одежды.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане готовы создать все необходимые условия престижным международным организациям для регулярного проведения конференций, выставок и показов мод в республике. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем приветствии участникам совместной конференции Международной федерации производителей текстиля и Международной ассоциации производителей одежды.
Сегодня в Самарканде стартовала ежегодная конференция Международной федерации производителей текстиля (ITMF) и Международной федерации одежды (IAF).
В обращении к участникам конференции отмечается, что в результате создания стабильной законодательной базы, улучшения инвестиционной среды и внедрения новых технологий объем переработки хлопкового волокна увеличился с 40% в 2017 году до 100%. Одновременно началась работа по импорту хлопкового сырья и производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Благодаря созданным в сфере возможностям объем производства текстильной продукции увеличился в 5 раз, ее экспорт – в 4 раза. Самое главное, что раньше значительная часть, то есть 70% экспорта в отрасли, приходилась на долю сырья, а сегодня 60% экспортируемого товара составляет готовая продукция", — говорится в тексте обращения.

Как подчеркнул президент, сегодня для работников предприятий создаются достойные условия труда, соответствующие международным требованиям, планомерно реализуются программы "Better Work" и "Better Cotton".
Особое внимание уделяется обеспечению трудового права и всемерной поддержке занятых в сфере свыше 600 тысяч человек. Также предпринимаются меры по созданию национальных брендов, привлечению престижных международных и зарубежных торговых марок в республику.

"Мы высоко ценим и поддерживаем все взаимовыгодные инициативы наших зарубежных партнеров. В частности, готовы оказать всемерную помощь во внедрении необходимых стандартов для попадания международных брендов в Узбекистан. Готовы создать все необходимые условия престижным международным организациям для регулярного проведения конференций, выставок и показов мод в нашей стране, в частности в таких городах, как Бухара, Хива, Шахрисабз, Маргилан, Коканд, Наманган, Андижан, располагающих высоким туристическим и промышленным потенциалом", — сказал президент в обращении к участникам конференции.

Сообщается, что в конференции примут участие свыше 500 национальных и международных организаций, производителей и компаний-ритейлеров.
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