https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-meropriyatiya-prestijnye-mejdunarodnye-organizatsii-45546293.html

Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды

Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев поздравил участников совместной конференции Международной Федерации производителей текстиля и Международной Ассоциации производителей одежды.

2024-09-09T12:14+0500

2024-09-09T12:14+0500

2024-09-09T14:41+0500

узбекистан

текстиль

текстильная продукция

одежда

конференция

самарканд

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане готовы создать все необходимые условия престижным международным организациям для регулярного проведения конференций, выставок и показов мод в республике. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем приветствии участникам совместной конференции Международной федерации производителей текстиля и Международной ассоциации производителей одежды. Сегодня в Самарканде стартовала ежегодная конференция Международной федерации производителей текстиля (ITMF) и Международной федерации одежды (IAF).В обращении к участникам конференции отмечается, что в результате создания стабильной законодательной базы, улучшения инвестиционной среды и внедрения новых технологий объем переработки хлопкового волокна увеличился с 40% в 2017 году до 100%. Одновременно началась работа по импорту хлопкового сырья и производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.Как подчеркнул президент, сегодня для работников предприятий создаются достойные условия труда, соответствующие международным требованиям, планомерно реализуются программы "Better Work" и "Better Cotton".Особое внимание уделяется обеспечению трудового права и всемерной поддержке занятых в сфере свыше 600 тысяч человек. Также предпринимаются меры по созданию национальных брендов, привлечению престижных международных и зарубежных торговых марок в республику.Сообщается, что в конференции примут участие свыше 500 национальных и международных организаций, производителей и компаний-ритейлеров.

узбекистан

самарканд

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