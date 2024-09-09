Узбекистан создает достойные условия для престижных мировых брендов текстиля и одежды
"Благодаря созданным в сфере возможностям объем производства текстильной продукции увеличился в 5 раз, ее экспорт – в 4 раза. Самое главное, что раньше значительная часть, то есть 70% экспорта в отрасли, приходилась на долю сырья, а сегодня 60% экспортируемого товара составляет готовая продукция", — говорится в тексте обращения.
"Мы высоко ценим и поддерживаем все взаимовыгодные инициативы наших зарубежных партнеров. В частности, готовы оказать всемерную помощь во внедрении необходимых стандартов для попадания международных брендов в Узбекистан. Готовы создать все необходимые условия престижным международным организациям для регулярного проведения конференций, выставок и показов мод в нашей стране, в частности в таких городах, как Бухара, Хива, Шахрисабз, Маргилан, Коканд, Наманган, Андижан, располагающих высоким туристическим и промышленным потенциалом", — сказал президент в обращении к участникам конференции.