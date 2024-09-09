https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-vengriya-kadry-iskusstvo-dizayn-45555978.html

Узбекистан и Венгрия хотят вместе готовить кадры в сфере искусства и дизайна

Узбекистан и Венгрия хотят вместе готовить кадры в сфере искусства и дизайна

Sputnik Узбекистан

Наладить связи планируют между Национальным институтом художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.

2024-09-09T16:08+0500

2024-09-09T16:08+0500

2024-09-09T16:32+0500

узбекистан

венгрия

искусство

культура

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены сотрудничать в подготовке квалифицированных кадров в сфере искусства и дизайна, сообщает ИА "Дунё".Об этом говорилось на встрече посла Узбекистана Ойбека Шахавдинова с руководством венгерского Университета искусства и дизайна имени Мохоли-Надь — главным исполнительным директором Рекой Метхаидес и его и проректором Лили Эрмезей.Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и налаживание связей между Национальным институтом художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.В ходе переговоров отмечалось, что в Узбекистане большое внимание уделяется культурному воспитанию и поддержке художественного творчества. Современные методы обучения, цифровые технологии и инновационные подходы “способствуют профессиональному росту и укреплению роли искусства в жизни общества”.Представители венгерского Университета искусства и дизайна выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном. Это, по мнению сторон, позволит создать благоприятные условия для совместных проектов и укрепить профессиональные связи между учреждениями обеих стран.Также обсуждались возможности организации программ по обучению и повышению квалификации, стажировок для студентов и преподавателей, совместных выставок.Было отмечено, что Венгерский университет, основанный еще в 1880 году как Школа декоративных искусств, прошел долгий путь развития и модернизации, став одним самых значимых учреждений в области искусства в Центральной Европе. Сегодня университет активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в образовательных и исследовательских проектах по всему миру.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/vengeriya-proizvodstvo-molochnaya-produktsiya-uzbekistan-45453879.html

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