https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-vengriya-kadry-iskusstvo-dizayn-45555978.html
Узбекистан и Венгрия хотят вместе готовить кадры в сфере искусства и дизайна
Узбекистан и Венгрия хотят вместе готовить кадры в сфере искусства и дизайна
Sputnik Узбекистан
Наладить связи планируют между Национальным институтом художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.
2024-09-09T16:08+0500
2024-09-09T16:08+0500
2024-09-09T16:32+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены сотрудничать в подготовке квалифицированных кадров в сфере искусства и дизайна, сообщает ИА "Дунё".Об этом говорилось на встрече посла Узбекистана Ойбека Шахавдинова с руководством венгерского Университета искусства и дизайна имени Мохоли-Надь — главным исполнительным директором Рекой Метхаидес и его и проректором Лили Эрмезей.Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и налаживание связей между Национальным институтом художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.В ходе переговоров отмечалось, что в Узбекистане большое внимание уделяется культурному воспитанию и поддержке художественного творчества. Современные методы обучения, цифровые технологии и инновационные подходы “способствуют профессиональному росту и укреплению роли искусства в жизни общества”.Представители венгерского Университета искусства и дизайна выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном. Это, по мнению сторон, позволит создать благоприятные условия для совместных проектов и укрепить профессиональные связи между учреждениями обеих стран.Также обсуждались возможности организации программ по обучению и повышению квалификации, стажировок для студентов и преподавателей, совместных выставок.Было отмечено, что Венгерский университет, основанный еще в 1880 году как Школа декоративных искусств, прошел долгий путь развития и модернизации, став одним самых значимых учреждений в области искусства в Центральной Европе. Сегодня университет активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в образовательных и исследовательских проектах по всему миру.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/vengeriya-proizvodstvo-molochnaya-produktsiya-uzbekistan-45453879.html
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узбекистан венгрия кадры живопись дизайн посол
узбекистан венгрия кадры живопись дизайн посол
Узбекистан и Венгрия хотят вместе готовить кадры в сфере искусства и дизайна
16:08 09.09.2024 (обновлено: 16:32 09.09.2024)
Наладить связи планируют между Национальным институтом художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены сотрудничать в подготовке квалифицированных кадров в сфере искусства и дизайна, сообщает ИА "Дунё".
Об этом говорилось на встрече посла Узбекистана Ойбека Шахавдинова с руководством венгерского Университета искусства и дизайна имени Мохоли-Надь — главным исполнительным директором Рекой Метхаидес и его и проректором Лили Эрмезей.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и налаживание связей между Национальным институтом художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Венгерским университетом искусства и дизайна имени Мохоли-Надь.
В ходе переговоров отмечалось, что в Узбекистане большое внимание уделяется культурному воспитанию и поддержке художественного творчества. Современные методы обучения, цифровые технологии и инновационные подходы “способствуют профессиональному росту и укреплению роли искусства в жизни общества”.
"Венгерская сторона поделилась своими впечатлениями от посещения Узбекистана, дав высокую оценку богатой истории и уникальному искусству страны, которые вдохновляют и открывают новые грани творчества", — говорится в сообщении.
Представители венгерского Университета искусства и дизайна выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном.
Это, по мнению сторон, позволит создать благоприятные условия для совместных проектов и укрепить профессиональные связи между учреждениями обеих стран.
Также обсуждались возможности организации программ по обучению и повышению квалификации, стажировок для студентов и преподавателей, совместных выставок.
Было отмечено, что Венгерский университет, основанный еще в 1880 году как Школа декоративных искусств, прошел долгий путь развития и модернизации, став одним самых значимых учреждений в области искусства в Центральной Европе. Сегодня университет активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в образовательных и исследовательских проектах по всему миру.