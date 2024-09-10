https://uz.sputniknews.ru/20240910/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-45577200.html

СВО: российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР

СВО: российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

Противник потерял в том числе до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей. 10.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-10T15:47+0500

2024-09-10T15:47+0500

2024-09-10T16:42+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

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село

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российские военные освободили Красногоровку и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.Противник потерял в том числе до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей.Уничтожены также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

https://uz.sputniknews.ru/20240909/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-45557879.html

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