https://uz.sputniknews.ru/20240910/samarkand-tekstil-konferentsiya-45579681.html

Трикотаж и модные показы: как прошла в Самарканде текстильная конференция

Трикотаж и модные показы: как прошла в Самарканде текстильная конференция

Sputnik Узбекистан

На выставке в рамках конференции представлены пряжа, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, ковровые покрытия, мужская, женская и детская одежда

2024-09-10T17:41+0500

2024-09-10T17:41+0500

2024-09-10T17:54+0500

узбекистан

текстиль

самарканд

промышленность

конференция

выставка

одежда

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. После многолетнего бойкота узбекского хлопка Узбекистан впервые принимает ежегодную международную текстильную конференцию (ITMF и IAF). Претендентами на ее проведение были Турция, Египет, Индонезия и даже США. Но в итоге она проходит в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand собрались более 500 специалистов отрасли, крупнейшие международные текстильные компании, бренды, финансовые институты и представители розничной торговли. Цель их встречи – участие в совместной конференции двух текстильных гигантов — ITMF Annual Conference & IAF World Fashion Convention (ежегодная конференция Международной федерации производителей текстиля и Всемирная конвенция моды Международной ассоциации производителей одежды). К данному мероприятию Узбекистан подготовился основательно. В конгресс-холе представлена выставка текстильной продукции из узбекского хлопка. И чего здесь только нет: пряжа, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, ковровые покрытия, мужская, женская и детская одежда, домашний текстиль и многое другое. В перерывах между пленарными заседаниями зарубежным участникам устраивают модный показ одежды ведущих узбекских брендов. Все это и многое другое свидетельствует о том, что узбекская текстильная промышленность сумела за короткий период времени стать конкурентоспособной на мировом уровне. О динамике развития этой отрасли в Узбекистане рассказал заместитель генерального директора ООО "Бухара агрокластер" Ринат Гуляев. "В последние годы текстильная отрасль страны заметно изменилась. Если раньше мы выращивали хлопок и экспортировали его, то сегодня сами занимаемся глубокой переработкой сырья: производим дженирование, прядение, ткачество, изготовляем трикотажное полотно и доводим до производства готовых швейных изделий. Словом, стараемся получить максимальную прибыль. Наш кластер располагает порядка 70 тыс. га, из которых 40 тысяч отведены под выращивание хлопка. В группе работает 38 предприятий различного профиля, причем все они без иностранного капитала, хотя у нас имеются иностранные консультанты, специалисты разного уровня, которые помогают организовать производство, улучшить маркетинг. Объем экспорта пока составляет 20-25 млн долларов в год. Экспортируем готовую продукцию и пряжу в основном в Турцию, Россию и Китай", — отметил Ринат Гуляев. Во время конференции участники обсуждают актуальные вопросы и проблемы индустрии, такие как влияние искусственного интеллекта, цифровизация производств. К примеру, представительница одной из китайских компаний, занимающейся выпуском текстильной продукции, Чен И Хуанг рассказала о внедрении искусственного интеллекта в текстильный бизнес. По окончании конференции в Самарканде состоялась церемония награждения победителей премий ITMF Awards и ITMF Start-up Award, которыми поощряют наиболее выдающиеся достижения и инновации в отрасли.

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текстиль конференция самарканд выставка пряжа ткань трикотаж одежда