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https://uz.sputniknews.ru/20240910/shavkat-mirziyoyev-delegatsiya-rf-mixail-mishustin-45575635.html
Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным
Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2024-09-10T14:28+0500
2024-09-10T15:22+0500
узбекистан
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президент
шавкат мирзиёев
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Российская делегация пребывает в РУз в рамках программы пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.В начале встречи Михаил Мишустин передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.Особое внимание в ходе переговоров уделили реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита президента России в Узбекистан 26 – 28 мая этого года.В этом контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания Совместной комиссии, проведенного накануне.В ходе встречи отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики. Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-zasedaniye-sovmestnaya-komissiya-pravitelstvo-rossiya-uzbekistan-45566797.html
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шавкат мирзиёев михаил мишустин переговоры узбекистан россия сотрудничество партнерство союзничество
шавкат мирзиёев михаил мишустин переговоры узбекистан россия сотрудничество партнерство союзничество

Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным

14:28 10.09.2024 (обновлено: 15:22 10.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Российская делегация пребывает в РУз в рамках программы пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В начале встречи Михаил Мишустин передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.
Особое внимание в ходе переговоров уделили реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита президента России в Узбекистан 26 – 28 мая этого года.
В этом контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания Совместной комиссии, проведенного накануне.
В ходе встречи отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.
Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
10:59
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