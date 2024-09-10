https://uz.sputniknews.ru/20240910/shavkat-mirziyoyev-delegatsiya-rf-mixail-mishustin-45575635.html
Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным
Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2024-09-10T14:28+0500
2024-09-10T14:28+0500
2024-09-10T15:22+0500
узбекистан
россия
президент
шавкат мирзиёев
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45574888_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9058dbc22aba6cc6a45f45afca6e0229.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Российская делегация пребывает в РУз в рамках программы пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.В начале встречи Михаил Мишустин передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.Особое внимание в ходе переговоров уделили реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита президента России в Узбекистан 26 – 28 мая этого года.В этом контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания Совместной комиссии, проведенного накануне.В ходе встречи отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики. Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-zasedaniye-sovmestnaya-komissiya-pravitelstvo-rossiya-uzbekistan-45566797.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45574888_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2553c18c809ed177d350c1d931bead11.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев михаил мишустин переговоры узбекистан россия сотрудничество партнерство союзничество
шавкат мирзиёев михаил мишустин переговоры узбекистан россия сотрудничество партнерство союзничество
Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным
14:28 10.09.2024 (обновлено: 15:22 10.09.2024)
В ходе переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Российская делегация пребывает в РУз в рамках программы пятого заседания
Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
В начале встречи Михаил Мишустин передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.
Особое внимание в ходе переговоров уделили реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита президента России в Узбекистан 26 – 28 мая этого года.
В этом контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания Совместной комиссии, проведенного накануне.
В ходе встречи отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.
Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.