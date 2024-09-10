https://uz.sputniknews.ru/20240910/shavkat-mirziyoyev-delegatsiya-rf-mixail-mishustin-45575635.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным

Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Михаилом Мишустиным

Sputnik Узбекистан

В ходе переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

2024-09-10T14:28+0500

2024-09-10T14:28+0500

2024-09-10T15:22+0500

узбекистан

россия

президент

шавкат мирзиёев

михаил мишустин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45574888_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9058dbc22aba6cc6a45f45afca6e0229.jpg

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Российская делегация пребывает в РУз в рамках программы пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.В начале встречи Михаил Мишустин передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.Особое внимание в ходе переговоров уделили реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита президента России в Узбекистан 26 – 28 мая этого года.В этом контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания Совместной комиссии, проведенного накануне.В ходе встречи отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики. Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-zasedaniye-sovmestnaya-komissiya-pravitelstvo-rossiya-uzbekistan-45566797.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев михаил мишустин переговоры узбекистан россия сотрудничество партнерство союзничество