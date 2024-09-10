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https://uz.sputniknews.ru/20240910/uzbekistan-proyekt-atom-stantsiya-malaya-moschnost-45580876.html
В Узбекистане начнутся работы по проекту атомной станции малой мощности
В Узбекистане начнутся работы по проекту атомной станции малой мощности
Sputnik Узбекистан
Подписан соответствующий протокол, благодаря которому реализация проекта переходит в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации
2024-09-10T18:02+0500
2024-09-10T18:07+0500
узбекистан
россия
аэс
проект
протокол
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане подписали ГП "Дирекция по строительству атомной станции" при Агентстве "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"), сообщает Узатом.Документ подписали в присутствии директора Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров РУз Азима Ахмедхаджаева и заместителя генерального директора – директора Блока международной деятельности Госкорпорации "Росатом" Николая Спасского. "Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион Росатома приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке", – сообщил директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО АСЭ Павел Безруков. Предварительные работы по проекту АСММ начались еще летом – в июне на площадке будущей атомной станции состоялся первый Штаб по сооружению, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу. В конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции. Это первый шаг по традиционному комплексному развитию территории присутствия АЭС – в регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населенный пункт привлечет людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации — для работы. Для информации: Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") выступает генеральным подрядчиком сооружения станции, к строительству также будут привлечены местные компании. В основе узбекистанского проекта лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения РИТМ-200 под наземное размещение. Проект характеризуют компактность, интегральная компоновка и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.
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узбекистан проект атомная станция малая мощность протокол стройплощадка разработка лицензия документация
узбекистан проект атомная станция малая мощность протокол стройплощадка разработка лицензия документация

В Узбекистане начнутся работы по проекту атомной станции малой мощности

18:02 10.09.2024 (обновлено: 18:07 10.09.2024)
© Агентство "Uzatom" Росатом и Узатом начали подготовительные работы на строительной площадке будущей малой АЭС в Узбекистане
Росатом и Узатом начали подготовительные работы на строительной площадке будущей малой АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
© Агентство "Uzatom"
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Подписан соответствующий протокол, благодаря которому реализация проекта переходит в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане подписали ГП "Дирекция по строительству атомной станции" при Агентстве "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"), сообщает Узатом.
Документ подписали в присутствии директора Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров РУз Азима Ахмедхаджаева и заместителя генерального директора – директора Блока международной деятельности Госкорпорации "Росатом" Николая Спасского.
© РосатомПодписание протокола о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане
Росатом и Узатом начали подготовительные работы на строительной площадке будущей малой АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
Подписание протокола о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане
© Росатом
"Сегодняшнее подписание знаменует переход к активной работе по реализации первой АСММ в Узбекистане и позволит нам в ближайшее время начать непосредственные работы на стройплощадке", – подчеркнул директор Дирекции по строительству атомной станции при Агентстве "Узатом" Отабек Аманов.
"Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион Росатома приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке", – сообщил директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО АСЭ Павел Безруков.
Предварительные работы по проекту АСММ начались еще летом – в июне на площадке будущей атомной станции состоялся первый Штаб по сооружению, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу.
В конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции. Это первый шаг по традиционному комплексному развитию территории присутствия АЭС – в регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населенный пункт привлечет людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации — для работы.
Для информации:
Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") выступает генеральным подрядчиком сооружения станции, к строительству также будут привлечены местные компании.
В основе узбекистанского проекта лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения РИТМ-200 под наземное размещение. Проект характеризуют компактность, интегральная компоновка и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.
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