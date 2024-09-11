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Сенаторы РУз и РК разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества
Сенаторы РУз и РК разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Ее обсуждение запланировано на ближайшем заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству
2024-09-11T10:32+0500
2024-09-11T10:54+0500
узбекистан
казахстан
сенат республики узбекистан
парламент
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Договоренность о разработке и принятии новой дорожной карты на 2025–2026 годы достигнута по итогам встречи сопредседателей комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Сената Парламента Республики Казахстан Содика Сафоева и Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса РУз. В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, обсудили также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления взаимодействия в контексте визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан 7-8 августа. Основное внимание уделили первоочередным задачам, стоящим перед комиссией, и механизмам совместного парламентского контроля за реализацией двусторонних договоренностей на высшем уровне. Стороны отметили необходимость регулярного проведения заседаний комиссии для обсуждения вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления региональных связей, парламентской поддержки совместных инвестиционных проектов и решения проблем региона Приаралья.
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сенаторы сенат узбекистан казахстан дорожная карта парламент сотрудничество заседание комиссия
сенаторы сенат узбекистан казахстан дорожная карта парламент сотрудничество заседание комиссия

Сенаторы РУз и РК разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества

10:32 11.09.2024 (обновлено: 10:54 11.09.2024)
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
Состоялась встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
© Сенат Олий Мажлиса
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Ее обсуждение запланировано на ближайшем заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Договоренность о разработке и принятии новой дорожной карты на 2025–2026 годы достигнута по итогам встречи сопредседателей комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Сената Парламента Республики Казахстан Содика Сафоева и Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса РУз.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
Встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСодик Сафоев
Встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Содик Сафоев
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, обсудили также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления взаимодействия в контексте визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан 7-8 августа.
Основное внимание уделили первоочередным задачам, стоящим перед комиссией, и механизмам совместного парламентского контроля за реализацией двусторонних договоренностей на высшем уровне.
© Сенат Олий МажлисаЖакип Асанов
Состоялась встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Жакип Асанов
© Сенат Олий Мажлиса
Стороны отметили необходимость регулярного проведения заседаний комиссии для обсуждения вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления региональных связей, парламентской поддержки совместных инвестиционных проектов и решения проблем региона Приаралья.
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