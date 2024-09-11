https://uz.sputniknews.ru/20240911/senat-uzbekistan-kazaxstan-dorojnaya-karta-parlament-sotrudnichestvo-45587997.html

Сенаторы РУз и РК разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества

Сенаторы РУз и РК разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Ее обсуждение запланировано на ближайшем заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству

2024-09-11T10:32+0500

2024-09-11T10:32+0500

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узбекистан

казахстан

сенат республики узбекистан

парламент

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Договоренность о разработке и принятии новой дорожной карты на 2025–2026 годы достигнута по итогам встречи сопредседателей комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Сената Парламента Республики Казахстан Содика Сафоева и Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса РУз. В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, обсудили также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления взаимодействия в контексте визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан 7-8 августа. Основное внимание уделили первоочередным задачам, стоящим перед комиссией, и механизмам совместного парламентского контроля за реализацией двусторонних договоренностей на высшем уровне. Стороны отметили необходимость регулярного проведения заседаний комиссии для обсуждения вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления региональных связей, парламентской поддержки совместных инвестиционных проектов и решения проблем региона Приаралья.

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