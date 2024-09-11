https://uz.sputniknews.ru/20240911/ukraina-katastrofa-ssha-tramp-xarris-teledebaty-45592094.html

Украина и "катастрофа" для США: Трамп и Харрис провели теледебаты

Украина и "катастрофа" для США: Трамп и Харрис провели теледебаты

Sputnik Узбекистан

Теледебаты продолжались полтора часа. Говорили о многом, в том числе о конфликте в Украине, экономике, миграции

2024-09-11T15:49+0500

2024-09-11T15:49+0500

2024-09-11T16:07+0500

сша

дональд трамп

выборы

украина

россия

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45594045_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_af0768829aae0e0362bcb02275fe00ed.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Их транслировал телеканал АВС.Про Украину"Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", — добавил он.По словам политика, для США важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения.Не обошлось и без критики нынешнего главы США Джо Байдена. Трампа возмутил тот факт, что Байден фактически перестал контактировать с президентом России Владимиром Путиным.Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Путина и Владимира Зеленского.В свою очередь, Харрис заявила, что, если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники Штатов по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши".Она также добавила, что Трамп не способен противостоять российскому лидеру.За время дебатов Трамп и Харрис упоминали Путина по меньшей мере 12 раз. "Катастрофа" для СШАГоворили также об экономике и проблемах миграции. Трамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и улучшению экономики США.Трамп также озвучил несколько политических вопросов, которые нынешняя администрация обещала, но не смогла полностью решить за время своего пребывания у власти, упомянув проблему студенческих кредитов и абортов. "Катастрофа" для США — так Трамп назвал администрацию Байдена. Между тем вице-президент заявила, что администрации Байдена пришлось "разгрести беспорядок, оставленный Дональдом Трампом" после четырех лет его пребывания в Белом доме.Капитолий и покушениеГоворя о событиях у Капитолия, Харрис обвинила Трампа в подстрекательстве "агрессивной толпы". На что он ответил, что его оппонент "поднимает всю эту чушь".По словам Харрис, мировые лидеры потешаются над Трампом, а в американских военных кругах его считают "позорищем".В ответ Трамп процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, по его словам, что миру нужен "сильный лидер США", каковым является он сам.Что касается покушения на Трампа во время его выступления в Пенсильвании, то, как он сам выразился на дебатах, "вероятно, получил пулю в голову" из-за риторики Харрис и демократов.В завершении дебатов Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.В свою очередь Трамп заявил, что США "находятся в упадке" и задался вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы за прошедшие 3,5 года.Трамп допустил новую встречу, подчеркнув, что для этого она должна состояться на "честной платформе". Он назвал прошедшие дебаты "лучшими" за всю его политическую карьеру.Харрис готова провести второй раунд диалога с Трампом в октябре, заявил после дебатов ее предвыборный штаб.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дебаты кандидат президент сша трамп харрис конфликт украина экономика миграция