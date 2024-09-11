Украина и "катастрофа" для США: Трамп и Харрис провели теледебаты
15:49 11.09.2024 (обновлено: 16:07 11.09.2024)
© AP Photo / Matt RourkeПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC
© AP Photo / Matt Rourke
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Теледебаты продолжались полтора часа. Говорили о многом, в том числе о конфликте на Украине, экономике, миграции.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Их транслировал телеканал АВС.
Про Украину
"Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", — сказал Трамп.
"Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", — добавил он.
По словам политика, для США важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения.
Не обошлось и без критики нынешнего главы США Джо Байдена. Трампа возмутил тот факт, что Байден фактически перестал контактировать с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Путина и Владимира Зеленского.
В свою очередь, Харрис заявила, что, если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники Штатов по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши".
Она также добавила, что Трамп не способен противостоять российскому лидеру.
За время дебатов Трамп и Харрис упоминали Путина по меньшей мере 12 раз.
"Катастрофа" для США
Говорили также об экономике и проблемах миграции. Трамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и улучшению экономики США.
"У нее нет плана", — заявил он.
Трамп также озвучил несколько политических вопросов, которые нынешняя администрация обещала, но не смогла полностью решить за время своего пребывания у власти, упомянув проблему студенческих кредитов и абортов.
"Катастрофа" для США — так Трамп назвал администрацию Байдена.
Между тем вице-президент заявила, что администрации Байдена пришлось "разгрести беспорядок, оставленный Дональдом Трампом" после четырех лет его пребывания в Белом доме.
Капитолий и покушение
Говоря о событиях у Капитолия, Харрис обвинила Трампа в подстрекательстве "агрессивной толпы". На что он ответил, что его оппонент "поднимает всю эту чушь".
По словам Харрис, мировые лидеры потешаются над Трампом, а в американских военных кругах его считают "позорищем".
"Я разговаривала с представителями военного руководства, некоторые из которых работали на вас, и они называют вас "позорищем"", — сказала она.
В ответ Трамп процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, по его словам, что миру нужен "сильный лидер США", каковым является он сам.
Что касается покушения на Трампа во время его выступления в Пенсильвании, то, как он сам выразился на дебатах, "вероятно, получил пулю в голову" из-за риторики Харрис и демократов.
В завершении дебатов Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.
"Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи. <…> Верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она.
В свою очередь Трамп заявил, что США "находятся в упадке" и задался вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы за прошедшие 3,5 года.
"Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы — нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", — сказал Трамп.
Трамп допустил новую встречу, подчеркнув, что для этого она должна состояться на "честной платформе". Он назвал прошедшие дебаты "лучшими" за всю его политическую карьеру.
Харрис готова провести второй раунд диалога с Трампом в октябре, заявил после дебатов ее предвыборный штаб.