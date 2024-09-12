https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-nadzor-soblyudeniye-zakon-sotszaschita-naseleniye-45622820.html

Как в РУз будут отслеживать соблюдение законов в сфере соцзащиты населения

Как в РУз будут отслеживать соблюдение законов в сфере соцзащиты населения

Sputnik Узбекистан

Соответствующие меры по усилению надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения предусматривает указ, принятый президентом

2024-09-12T14:47+0500

2024-09-12T14:47+0500

2024-09-12T15:06+0500

узбекистан

социальная защита

население

указ

президент

законодательство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38988722_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_ee10c2de6fefdc7d6405ed2e245c4cba.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Узбекистане в региональных прокуратурах создадут подразделения по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, сообщает Минюст РУз. Согласно принятому указу, отвечать за надзор будет заместитель генпрокурора — для этого будет введена соответствующая должность. Кроме того, в организационно-штатной структуре Генеральной прокуратуры создадут управление по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, состоящее из 7 штатных единиц. А в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента появятся специальные подразделения по надзору, состоящие из 28 штатных единиц. На вновь вводимую должность заместителя генпрокурора возложат следующие обязанности:

https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-problema-jenschina-izucheniye-sistema-45616780.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан надзор соблюдение закон соцзащита население указ президент