https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-nadzor-soblyudeniye-zakon-sotszaschita-naseleniye-45622820.html
Как в РУз будут отслеживать соблюдение законов в сфере соцзащиты населения
Как в РУз будут отслеживать соблюдение законов в сфере соцзащиты населения
Sputnik Узбекистан
Соответствующие меры по усилению надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения предусматривает указ, принятый президентом
2024-09-12T14:47+0500
2024-09-12T14:47+0500
2024-09-12T15:06+0500
узбекистан
социальная защита
население
указ
президент
законодательство
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Узбекистане в региональных прокуратурах создадут подразделения по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, сообщает Минюст РУз. Согласно принятому указу, отвечать за надзор будет заместитель генпрокурора — для этого будет введена соответствующая должность. Кроме того, в организационно-штатной структуре Генеральной прокуратуры создадут управление по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, состоящее из 7 штатных единиц. А в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента появятся специальные подразделения по надзору, состоящие из 28 штатных единиц. На вновь вводимую должность заместителя генпрокурора возложат следующие обязанности:
https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-problema-jenschina-izucheniye-sistema-45616780.html
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узбекистан надзор соблюдение закон соцзащита население указ президент
узбекистан надзор соблюдение закон соцзащита население указ президент
Как в РУз будут отслеживать соблюдение законов в сфере соцзащиты населения
14:47 12.09.2024 (обновлено: 15:06 12.09.2024)
Соответствующие меры по усилению надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения предусматривает указ, принятый президентом.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
В Узбекистане в региональных прокуратурах создадут подразделения по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, сообщает Минюст
РУз.
Согласно принятому указу, отвечать за надзор будет заместитель генпрокурора — для этого будет введена соответствующая должность.
Кроме того, в организационно-штатной структуре Генеральной прокуратуры создадут управление по надзору за законодательством в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения, состоящее из 7 штатных единиц.
А в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента появятся специальные подразделения по надзору, состоящие из 28 штатных единиц.
На вновь вводимую должность заместителя генпрокурора возложат следующие обязанности:
еженедельное посещение минимум одного района (города) и изучение правомерности включения и исключения из реестра малоимущих семей;
контроль за адресным поступлением средств, предоставляемых малоимущим семьям;
обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания в отношении ответственных лиц, ненадлежащим образом выполняющих возложенные на них задачи в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения;
надзор за исполнением требований принимаемых законов в сфере социальной защиты и сокращения бедности, а также задач, определенных указами и постановлениями президента.