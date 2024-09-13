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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240913/rossiya-popytka-vsu-proryv-granitsa-kurskaya-oblast-45652016.html
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Sputnik Узбекистан
За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники
2024-09-13T16:19+0500
2024-09-13T16:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
военнослужащие
граница
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Российские военнослужащие отразили три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
https://uz.sputniknews.ru/20240910/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-45577200.html
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россия попытка всу граница курская область потери военнослужащие бронетехника
россия попытка всу граница курская область потери военнослужащие бронетехника

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

16:19 13.09.2024 (обновлено: 16:22 13.09.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танков в зоне СВО. Архивное фото
Работа танков в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Российские военнослужащие отразили три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщает Минобороны РФ.
"Противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения", – уточнили в сообщении.
За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
СВО: российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР
10 сентября, 15:47
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