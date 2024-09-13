https://uz.sputniknews.ru/20240913/rossiya-popytka-vsu-proryv-granitsa-kurskaya-oblast-45652016.html

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Sputnik Узбекистан

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники

2024-09-13T16:19+0500

2024-09-13T16:19+0500

2024-09-13T16:22+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

военнослужащие

граница

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Российские военнослужащие отразили три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.

https://uz.sputniknews.ru/20240910/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-45577200.html

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