https://uz.sputniknews.ru/20240913/rossiya-popytka-vsu-proryv-granitsa-kurskaya-oblast-45652016.html
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Sputnik Узбекистан
За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники
2024-09-13T16:19+0500
2024-09-13T16:19+0500
2024-09-13T16:22+0500
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всу
военнослужащие
граница
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Российские военнослужащие отразили три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
https://uz.sputniknews.ru/20240910/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-45577200.html
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россия попытка всу граница курская область потери военнослужащие бронетехника
россия попытка всу граница курская область потери военнослужащие бронетехника
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
16:19 13.09.2024 (обновлено: 16:22 13.09.2024)
За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Российские военнослужащие отразили три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщает Минобороны
РФ.
"Противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения", – уточнили в сообщении.
За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.