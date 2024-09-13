https://uz.sputniknews.ru/20240913/uzbekistan-uchastiye-shaxmaty-olimpiada-vengriya-45646605.html

Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии

Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии

Sputnik Узбекистан

В городе Будапеште проходит Всемирная шахматная олимпиада. Она продлится до 22 сентября 2024 года

2024-09-13T12:20+0500

2024-09-13T12:20+0500

2024-09-13T12:29+0500

узбекистан

венгрия

спорт

шахматы

олимпиада

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45646462_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_70ebfd6bf3ac3553659294d915f481c2.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В составе сборной Узбекистана — мужская и женская команды, сообщает Минспорта РУз. Мужская команда: Женская сборная: В третьем туре юноши из Узбекистана сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией. Обе команды начали турнир с победы. В первом туре юношеская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3,5:0,5, а девушки выиграли Гаити со счетом 4:0. Во втором туре юноши разгромили соперников из Египта со счетом 3,5:0,5, а девушки победили Анголу со счетом 3:1. Шахматная олимпиада в Венгрии продлится до 22 сентября.

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сборная узбекистан шахматы олимпиада венгрия будапешт