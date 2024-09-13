Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии
12:20 13.09.2024 (обновлено: 12:29 13.09.2024)
© ИА "Дунё"Сборная Узбекистана успешно стартовала на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии
© ИА "Дунё"
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В городе Будапеште проходит Всемирная шахматная олимпиада. Она продлится до 22 сентября 2024 года.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В составе сборной Узбекистана — мужская и женская команды, сообщает Минспорта РУз.
Мужская команда:
Нодирбек Абдусатторов
Жавохир Синдаров
Нодирбек Якуббоев
Шамсиддин Вохидов
Джахонгир Вахидов
Женская сборная:
Афруза Хамдамова
Нилуфар Якуббоева
Умида Омонова
Марджона Маликова
Нодира Нодиржонова.
В третьем туре юноши из Узбекистана сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией.
© Минспорта РУзВ третьем туре шахматной олимпиады юноши сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией
В третьем туре шахматной олимпиады юноши сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией
Обе команды начали турнир с победы. В первом туре юношеская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3,5:0,5, а девушки выиграли Гаити со счетом 4:0.
Во втором туре юноши разгромили соперников из Египта со счетом 3,5:0,5, а девушки победили Анголу со счетом 3:1.
Шахматная олимпиада в Венгрии продлится до 22 сентября.