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https://uz.sputniknews.ru/20240913/uzbekistan-uchastiye-shaxmaty-olimpiada-vengriya-45646605.html
Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии
Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии
Sputnik Узбекистан
В городе Будапеште проходит Всемирная шахматная олимпиада. Она продлится до 22 сентября 2024 года
2024-09-13T12:20+0500
2024-09-13T12:29+0500
узбекистан
венгрия
спорт
шахматы
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В составе сборной Узбекистана — мужская и женская команды, сообщает Минспорта РУз. Мужская команда: Женская сборная: В третьем туре юноши из Узбекистана сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией. Обе команды начали турнир с победы. В первом туре юношеская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3,5:0,5, а девушки выиграли Гаити со счетом 4:0. Во втором туре юноши разгромили соперников из Египта со счетом 3,5:0,5, а девушки победили Анголу со счетом 3:1. Шахматная олимпиада в Венгрии продлится до 22 сентября.
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сборная узбекистан шахматы олимпиада венгрия будапешт
сборная узбекистан шахматы олимпиада венгрия будапешт

Успешный старт: Узбекистан участвует во Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии

12:20 13.09.2024 (обновлено: 12:29 13.09.2024)
© ИА "Дунё"Сборная Узбекистана успешно стартовала на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии
Сборная Узбекистана успешно стартовала на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
© ИА "Дунё"
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В городе Будапеште проходит Всемирная шахматная олимпиада. Она продлится до 22 сентября 2024 года.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В составе сборной Узбекистана — мужская и женская команды, сообщает Минспорта РУз.
Мужская команда:
Нодирбек Абдусатторов
Жавохир Синдаров
Нодирбек Якуббоев
Шамсиддин Вохидов
Джахонгир Вахидов
Женская сборная:
Афруза Хамдамова
Нилуфар Якуббоева
Умида Омонова
Марджона Маликова
Нодира Нодиржонова.
В третьем туре юноши из Узбекистана сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией.
© Минспорта РУзВ третьем туре шахматной олимпиады юноши сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией
В третьем туре шахматной олимпиады юноши сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
В третьем туре шахматной олимпиады юноши сразятся со сборной Хорватии, а женская сборная встретится с принимающей Венгрией
© Минспорта РУз
Обе команды начали турнир с победы. В первом туре юношеская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3,5:0,5, а девушки выиграли Гаити со счетом 4:0.
Во втором туре юноши разгромили соперников из Египта со счетом 3,5:0,5, а девушки победили Анголу со счетом 3:1.
Шахматная олимпиада в Венгрии продлится до 22 сентября.
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