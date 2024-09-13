https://uz.sputniknews.ru/20240913/vystavka-caitme-2024-xab-tekstil-innovatsii-sentralnaya-aziya-45651626.html

Как выставка CAITME-2024 стала хабом текстильных инноваций в Центральной Азии

Как выставка CAITME-2024 стала хабом текстильных инноваций в Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

В международной выставке текстильного оборудования и технологий, которая проходит в Ташкенте, участвуют более 400 компаний из 22 стран. Из них около 30% выставляются впервые

2024-09-13T18:01+0500

2024-09-13T18:01+0500

2024-09-13T18:01+0500

узбекистан

выставка

текстиль

ташкент

россия

узэкспоцентр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45655767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b935ea68d875c166b7d8d0918a1fcbfc.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте до 14 сентября проходит 15-я юбилейная международная выставка "Текстильное оборудование и технологии – CAITME 2024". Экспозиция, организованная Iteca Exhibitions и ICA Eurasia Group, развернулась во всех павильонах столичного Узэкспоцентра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В последние годы текстильная и швейная промышленность Узбекистана сделала огромный скачок в своем развитии и прочно заняла нишу среди ведущих экспортеров соответствующей продукции. В этом году выставку CAITME (Central Asian International Textile Machinery Exhibition) назвали хабом текстильных инноваций в Центральной Азии. По словам организаторов, экспозиция занимает первое место среди аналогичных мероприятий в странах СНГ и является второй по масштабу на азиатском континенте. В данной выставке участвуют 403 компании из 22 стран, в том числе Индии, Испании, Казахстана, Китая, Люксембурга, ОАЭ, России, Турции, Узбекистана. Доля зарубежных участников составила 87%. В экспозиции различное оборудование — вязальное, красильное, отделочное, прядильное, крутильное, мотальное, швейное, вышивальное, раскройное, печатное, а также для производства одежды. Среди дебютантов выставки — турецкая ассоциация TEMSAD. Свою продукцию представляют более 70 производителей. Также впервые участвует российская компания по продаже оборудования для быстрого раскроя ткани. "Мы – российская компания и на рынке Узбекистана пока не представлены. Мы четко понимаем, как развивается этот рынок, знаем наши возможности и решили принять в этом непосредственное участие, — рассказал руководитель отдела продаж ООО "Гербер-Т" Михаил Аксенов. — При использовании кроя, полученного на автоматизированном раскройном комплексе, повышается производительность швей. По нашему опыту это порядка 10-12%. Швея не тратит время на подгонку лекал, имея точный крой, она доводит свой процесс до максимально возможного автоматизма". Весомую конкуренцию европейским участникам составляет Китай, под флагом которого демонстрируют новинки 96 компаний. Как рассказали организаторы выставки, подавляющее большинство экспонентов, 70% — постоянные участники выставки, и лишь 30% — дебютанты. Подробнее о том, как проходит мероприятие, смотрите в нашем сюжете.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

выставка caitme 2024 хаб текстиль инновации центральная азия оборудование технологии ташкент