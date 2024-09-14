https://uz.sputniknews.ru/20240914/masteritsa-shaxrisabz-traditsiya-semya-remeslo-foto-45600942.html

Как мастерица из Шахрисабза хранит традиции семейного ремесла — фото

Как мастерица из Шахрисабза хранит традиции семейного ремесла — фото

Sputnik Узбекистан

Гульнора Чориева с радостью делится своим опытом и знаниями, поэтому проводит мастер-классы для молодежи и обучает не только основным техникам, но и инновационным подходам к работе с текстилем

2024-09-14T18:04+0500

2024-09-14T18:04+0500

2024-09-14T18:04+0500

узбекистан

шахрисабз

фотолента

традиции

тюбетейка

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik, Бахром Хатамов. Гульнора Чориева — потомственная мастерица из древнего Шахрисабза, известного старинными традициями ремесленничества. Всю жизнь она занимается тем, что создает уникальные тканые ковры, чапаны, доппы (вид тюбетейки). Секреты мастерства она узнала от бабушки. А сегодня передает эти знания своей дочери и внукам уже в собственной мастерской. Дети не упускают возможность увидеть, как создаются уникальные узоры, поэтому внимательно следят за рукой бабушки, которая выводит очередной красочный рисунок. Мастерица признается, что, несмотря на традиционность своего ремесла, она следит за модными тенденциями, которые, конечно же, находят отражение в ее работах. Женские чапаны пользуются спросом не только у местных модниц, их также приобретают иностранные туристы.Гульнора Чориева с радостью делится своим опытом и знаниями, поэтому проводит мастер-классы для молодежи и обучает не только основным техникам, но и инновационным подходам к работе с текстилем.Мастерица также считает, что сочетание культур и подходов к работе обогащают традиционное искусство и делают его разнообразным.Особое внимание Гульнора уделяет головным уборам — доппам, каждая из которых украшена цветочным орнаментом, символизирующим красоту природы.Любимое дело стало источником дохода, причем не только для самой Гульноры, но и женщин, которые работают вместе с ней в ее мастерской, а их 12, еще 40 мастериц, работающих на дому.Работы известной мастерицы Гульноры Чориевой – в нашей фотоленте.

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мастерица шахрисабз традиции ремесло гульнора чориева опыт знания молодежь текстиль