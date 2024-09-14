Как мастерица из Шахрисабза хранит традиции семейного ремесла — фото
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Гульнора Чориева с радостью делится своим опытом и знаниями, поэтому проводит мастер-классы для молодежи и обучает не только основным техникам, но и инновационным подходам к работе с текстилем.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik, Бахром Хатамов. Гульнора Чориева — потомственная мастерица из древнего Шахрисабза, известного старинными традициями ремесленничества. Всю жизнь она занимается тем, что создает уникальные тканые ковры, чапаны, доппы (вид тюбетейки).
Секреты мастерства она узнала от бабушки. А сегодня передает эти знания своей дочери и внукам уже в собственной мастерской. Дети не упускают возможность увидеть, как создаются уникальные узоры, поэтому внимательно следят за рукой бабушки, которая выводит очередной красочный рисунок.
Мастерица признается, что, несмотря на традиционность своего ремесла, она следит за модными тенденциями, которые, конечно же, находят отражение в ее работах. Женские чапаны пользуются спросом не только у местных модниц, их также приобретают иностранные туристы.
Гульнора Чориева с радостью делится своим опытом и знаниями, поэтому проводит мастер-классы для молодежи и обучает не только основным техникам, но и инновационным подходам к работе с текстилем.
"Важно, чтобы молодое поколение чувствовало себя свободным в создании своих работ, поэтому мы поощряем их эксперименты и новые идеи", — говорит Гульнора Чориева.
Мастерица также считает, что сочетание культур и подходов к работе обогащают традиционное искусство и делают его разнообразным.
Особое внимание Гульнора уделяет головным уборам — доппам, каждая из которых украшена цветочным орнаментом, символизирующим красоту природы.
"Это не просто декоративный орнамент, — объясняет рукодельница. — Каждый узор имеет свое значение и рассказывает историю, связанную с природой и культурой родного края".
Любимое дело стало источником дохода, причем не только для самой Гульноры, но и женщин, которые работают вместе с ней в ее мастерской, а их 12, еще 40 мастериц, работающих на дому.
Работы известной мастерицы Гульноры Чориевой – в нашей фотоленте.
© Sputnik / Бахром ХатамовРучная вышивка ковра (Шахрисабз)
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Ручная вышивка ковра (Шахрисабз)
© Sputnik / Бахром ХатамовИнструменты для ковроткачества
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Инструменты для ковроткачества
© Sputnik / Бахром ХатамовГотовое изделие мастера
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Готовое изделие мастера
© Sputnik / Бахром ХатамовГульнора Чориева делится с внуками секретами семейного ремесла
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнора Чориева делится с внуками секретами семейного ремесла
© Sputnik / Бахром ХатамовТюбетейка — "дуппи" или "калпок" — это круглый или островерхий головной убор, покрытый ручной вышивкой или тканым узором.
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Тюбетейка — "дуппи" или "калпок" — это круглый или островерхий головной убор, покрытый ручной вышивкой или тканым узором.
© Sputnik / Бахром Хатамов
В руках Гульноры Чориевой головной убор, покрытый ручной вышивкой, — тюбетейка "дуппи"
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© Sputnik / Бахром Хатамов
В руках Гульноры Чориевой головной убор, покрытый ручной вышивкой, — тюбетейка "дуппи"
© Sputnik / Бахром ХатамовПряжа и готовая продукция
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Пряжа и готовая продукция
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнора Чориева за работой в своей мастерской
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнора Чориева за работой в своей мастерской
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнора Чориева проверяет качество женских чапанов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнора Чориева проверяет качество женских чапанов