https://uz.sputniknews.ru/20240914/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-dnr-45661216.html
Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Sputnik Узбекистан
ВСУ потеряли в том числе до 715 военнослужащих, пять автомобилей, несколько гаубиц, четыре полевых склада боеприпасов
2024-09-14T15:34+0500
2024-09-14T15:34+0500
2024-09-14T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.
https://uz.sputniknews.ru/20240913/rossiya-popytka-vsu-proryv-granitsa-kurskaya-oblast-45652016.html
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населенный пункт россия военные днр всу
населенный пункт россия военные днр всу
Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР
ВСУ потеряли в том числе до 715 военнослужащих, пять автомобилей, несколько гаубиц, четыре полевых склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik
. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщает Минобороны
РФ.
Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.
"Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны" - говорится в сообщении.