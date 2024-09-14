https://uz.sputniknews.ru/20240914/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-dnr-45661216.html

Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Sputnik Узбекистан

ВСУ потеряли в том числе до 715 военнослужащих, пять автомобилей, несколько гаубиц, четыре полевых склада боеприпасов

2024-09-14T15:34+0500

2024-09-14T15:34+0500

2024-09-14T15:34+0500

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

https://uz.sputniknews.ru/20240913/rossiya-popytka-vsu-proryv-granitsa-kurskaya-oblast-45652016.html

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