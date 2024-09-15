https://uz.sputniknews.ru/20240915/god-vajniy-samarkand-kulturnaya-stolitsa-sng-ministr-45670961.html

Этот год был важным для Самарканда, ставшего культурной столицей СНГ – министр культуры

Этот год был важным для Самарканда, ставшего культурной столицей СНГ – министр культуры

Sputnik Узбекистан

Тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ состоялось в Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного форума.

2024-09-15T11:55+0500

2024-09-15T11:55+0500

2024-09-15T12:00+0500

узбекистан

озодбек назарбеков

министерство культуры узбекистана

снг

санкт-петербург

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1b/39350785_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bcf083e73441973465b5f70ad68048f6.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Этот год стал важным годом для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества. Об этом сообщил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.Тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ состоялось в Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного форума.Делегацию Узбекистана возглавил министр культуры Озодбек Назарбеков.В ходе мероприятия он выступил с докладом о реализации межгосударственной программы "Культурная столица Содружества" в Самарканде в 2024 году и планируемой работе по реализации программы в последующие годы.По словам министра, нынешний год стал важным для Узбекистана, особенно для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества.Программа "Культурные столицы Содружества" — это "уникальная инициатива, призванная продемонстрировать богатство культурного наследия и способствовать культурному обмену между странами Содружества", отметил Назарбеков.Отмечается, что на сегодняшний день талантливые произведения самаркандских мастеров украшают залы музеев Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Санкт-Петербурга и городов СНГ.Согласно повестке дня в ходе тридцать девятого заседания Совета по культурному сотрудничеству с докладами также выступили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов, министр культуры Таджикистана Матлубахон Саториян.

узбекистан

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан назарбеков министр культуры снг