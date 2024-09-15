https://uz.sputniknews.ru/20240915/god-vajniy-samarkand-kulturnaya-stolitsa-sng-ministr-45670961.html
Этот год был важным для Самарканда, ставшего культурной столицей СНГ – министр культуры
Этот год был важным для Самарканда, ставшего культурной столицей СНГ – министр культуры
Sputnik Узбекистан
Тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ состоялось в Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного форума.
2024-09-15T11:55+0500
2024-09-15T11:55+0500
2024-09-15T12:00+0500
узбекистан
озодбек назарбеков
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Этот год стал важным годом для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества. Об этом сообщил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.Тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ состоялось в Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного форума.Делегацию Узбекистана возглавил министр культуры Озодбек Назарбеков.В ходе мероприятия он выступил с докладом о реализации межгосударственной программы "Культурная столица Содружества" в Самарканде в 2024 году и планируемой работе по реализации программы в последующие годы.По словам министра, нынешний год стал важным для Узбекистана, особенно для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества.Программа "Культурные столицы Содружества" — это "уникальная инициатива, призванная продемонстрировать богатство культурного наследия и способствовать культурному обмену между странами Содружества", отметил Назарбеков.Отмечается, что на сегодняшний день талантливые произведения самаркандских мастеров украшают залы музеев Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Санкт-Петербурга и городов СНГ.Согласно повестке дня в ходе тридцать девятого заседания Совета по культурному сотрудничеству с докладами также выступили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов, министр культуры Таджикистана Матлубахон Саториян.
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узбекистан назарбеков министр культуры снг
узбекистан назарбеков министр культуры снг
Этот год был важным для Самарканда, ставшего культурной столицей СНГ – министр культуры
11:55 15.09.2024 (обновлено: 12:00 15.09.2024)
В Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного состоялось тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik
. Этот год стал важным годом для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества. Об этом сообщил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает
пресс-служба министерства культуры РУз.
Тридцать девятое заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ состоялось в Санкт-Петербурге в рамках X Международного культурного форума.
Делегацию Узбекистана возглавил министр культуры Озодбек Назарбеков.
В ходе мероприятия он выступил с докладом о реализации межгосударственной программы "Культурная столица Содружества" в Самарканде в 2024 году и планируемой работе по реализации программы в последующие годы.
По словам министра, нынешний год стал важным для Узбекистана, особенно для города Самарканда, ставшего культурной столицей Содружества.
Программа "Культурные столицы Содружества" — это "уникальная инициатива, призванная продемонстрировать богатство культурного наследия и способствовать культурному обмену между странами Содружества", отметил Назарбеков.
"Самарканд стал центром культурного обмена, принявшим множество гостей и участников из стран СНГ. Это мероприятие, в программу которого вошли фестиваль и различные мероприятия, выставочно-концертная программа, мастер-классы представителей Узбекистана и государств-участников СНГ, позволило продемонстрировать уникальные традиции и искусство узбекского региона, это также послужило укреплению связей между нашими народами", – сказал Назарбеков.
Отмечается, что на сегодняшний день талантливые произведения самаркандских мастеров украшают залы музеев Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Санкт-Петербурга и городов СНГ.
Согласно повестке дня в ходе тридцать девятого заседания Совета по культурному сотрудничеству с докладами также выступили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов, министр культуры Таджикистана Матлубахон Саториян.