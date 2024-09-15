https://uz.sputniknews.ru/20240915/malayziya-investitsionniy-potentsial-uzbekistan-45676736.html
Инвестиционный потенциал Узбекистана представили в Малайзии – подробности
Инвестиционный потенциал Узбекистана представили в Малайзии – подробности
Sputnik Узбекистан
Малазийским бизнесменам рассказали о благоприятных условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.
2024-09-15T18:05+0500
2024-09-15T18:05+0500
2024-09-15T18:11+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев провел презентацию инвестиционного потенциала республики с участием представителей бизнеса Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в презентации приняли участие руководители ряда малазийских компаний, ведущих деятельность по разным направлениям.Читайте также Потенциал паломнического туризма Узбекистана представили в Малайзии.В ходе мероприятия, малазийскую сторону проинформировали о реформах в Узбекистане, направленных на коренное улучшение инвестиционной и деловой среды, и полной поддержке инвесторов со стороны правительства страны в реализации идей и проектов.В ходе презентации потенциальным малазийским партнерам рассказали о позитивных изменениях, происходящих в республике, и условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.В свою очередь представители малазийского бизнеса выразили желание изучить возможности тесного сотрудничества с узбекскими предпринимателями.По итогам мероприятия достигнуты договоренности о визите представителей малазийских компаний в Узбекистан, участии в узбекско-малазийском бизнес-форуме, проводимом в Хиве, и переговорах о сотрудничестве с местными предприятиями.
https://uz.sputniknews.ru/20240907/turizm-vystavka-malayziya-pavilon-uzbekistan-45526411.html
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узбекистан малайзия инвестиции бизнес сотрудничество экономика инвестор предприятия
узбекистан малайзия инвестиции бизнес сотрудничество экономика инвестор предприятия
Инвестиционный потенциал Узбекистана представили в Малайзии – подробности
18:05 15.09.2024 (обновлено: 18:11 15.09.2024)
Малазийским бизнесменам рассказали о благоприятных условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев провел презентацию инвестиционного потенциала республики с участием представителей бизнеса Малайзии, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, в презентации приняли участие руководители ряда малазийских компаний, ведущих деятельность по разным направлениям.
В ходе мероприятия, малазийскую сторону проинформировали о реформах в Узбекистане, направленных на коренное улучшение инвестиционной и деловой среды, и полной поддержке инвесторов со стороны правительства страны в реализации идей и проектов.
"В целях развития взаимной торговли был представлен значительный потенциал для экспорта фруктов и овощей, других продуктов питания, готовых изделий из цветных металлов, текстиля, швейной и химической продукции в Малайзию", – говорится в сообщении.
В ходе презентации потенциальным малазийским партнерам рассказали о позитивных изменениях, происходящих в республике, и условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.
В свою очередь представители малазийского бизнеса выразили желание изучить возможности тесного сотрудничества с узбекскими предпринимателями.
По итогам мероприятия достигнуты договоренности о визите представителей малазийских компаний в Узбекистан, участии в узбекско-малазийском бизнес-форуме, проводимом в Хиве, и переговорах о сотрудничестве с местными предприятиями.