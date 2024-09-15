https://uz.sputniknews.ru/20240915/malayziya-investitsionniy-potentsial-uzbekistan-45676736.html

Инвестиционный потенциал Узбекистана представили в Малайзии – подробности

Инвестиционный потенциал Узбекистана представили в Малайзии – подробности

Sputnik Узбекистан

Малазийским бизнесменам рассказали о благоприятных условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.

2024-09-15T18:05+0500

2024-09-15T18:05+0500

2024-09-15T18:11+0500

узбекистан

малайзия

инвестиции

предприниматели

бизнес

экономика

иностранные инвесторы

предприятия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45294887_0:164:947:696_1920x0_80_0_0_bc560b1161a01063a651324d15cb799b.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев провел презентацию инвестиционного потенциала республики с участием представителей бизнеса Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в презентации приняли участие руководители ряда малазийских компаний, ведущих деятельность по разным направлениям.Читайте также Потенциал паломнического туризма Узбекистана представили в Малайзии.В ходе мероприятия, малазийскую сторону проинформировали о реформах в Узбекистане, направленных на коренное улучшение инвестиционной и деловой среды, и полной поддержке инвесторов со стороны правительства страны в реализации идей и проектов.В ходе презентации потенциальным малазийским партнерам рассказали о позитивных изменениях, происходящих в республике, и условиях, созданных для бизнеса, позволяющих ввести предпринимательскую деятельность в Узбекистане.В свою очередь представители малазийского бизнеса выразили желание изучить возможности тесного сотрудничества с узбекскими предпринимателями.По итогам мероприятия достигнуты договоренности о визите представителей малазийских компаний в Узбекистан, участии в узбекско-малазийском бизнес-форуме, проводимом в Хиве, и переговорах о сотрудничестве с местными предприятиями.

https://uz.sputniknews.ru/20240907/turizm-vystavka-malayziya-pavilon-uzbekistan-45526411.html

узбекистан

малайзия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан малайзия инвестиции бизнес сотрудничество экономика инвестор предприятия