https://uz.sputniknews.ru/20240915/nato-rossiya-pushkov-45672339.html
В НАТО считают Россию врагом — Пушков
В НАТО считают Россию врагом — Пушков
Sputnik Узбекистан
В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалог с организацией невозможен, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
2024-09-15T13:02+0500
2024-09-15T13:02+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с НАТО не может быть, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, пишет РИА Новости.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания.По его мнению, заявления Столтенберга – риторика, целью которой является успокоение общества. Пушков отметил, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории России вызывает беспокойство у части общества, а Столтенберг хочет его успокоить, "делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге".До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании.Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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В НАТО считают Россию врагом — Пушков
13:02 15.09.2024 (обновлено: 13:08 15.09.2024)
В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалог с организацией невозможен, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik
. В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с НАТО не может быть, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, пишет РИА Новости
.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания.
"Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу", - написал Пушков.
По его мнению, заявления Столтенберга – риторика, целью которой является успокоение общества. Пушков отметил, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории России вызывает беспокойство у части общества, а Столтенберг хочет его успокоить, "делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге".
До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании.
Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.