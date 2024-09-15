https://uz.sputniknews.ru/20240915/nato-rossiya-pushkov-45672339.html

В НАТО считают Россию врагом — Пушков

В НАТО считают Россию врагом — Пушков

Sputnik Узбекистан

В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалог с организацией невозможен, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

2024-09-15T13:02+0500

2024-09-15T13:02+0500

2024-09-15T13:08+0500

россия

нато

алексей пушков

белый дом

киев

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с НАТО не может быть, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, пишет РИА Новости.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания.По его мнению, заявления Столтенберга – риторика, целью которой является успокоение общества. Пушков отметил, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории России вызывает беспокойство у части общества, а Столтенберг хочет его успокоить, "делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге".До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании.Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

россия

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