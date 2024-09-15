https://uz.sputniknews.ru/20240915/rossiyskie-voennye-otrazili-shest-popytok-vsu-prorvatsya-cherez-granitsu--minoborony-rf-45676245.html
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу – Минобороны РФ
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Во время отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.
2024-09-15T17:08+0500
2024-09-15T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области. Потери противника составили до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи украинских бригад в 13 населенных пунктах Сумской области, сообщило МО РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://uz.sputniknews.ru/20240914/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-dnr-45661216.html
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всу российские военные курская область группировка север сво танк минобороны россии
всу российские военные курская область группировка север сво танк минобороны россии
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу – Минобороны РФ
17:08 15.09.2024 (обновлено: 17:10 15.09.2024)
Во время отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области. Потери противника составили до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи украинских бригад в 13 населенных пунктах Сумской области, сообщило МО РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.