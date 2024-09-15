https://uz.sputniknews.ru/20240915/rossiyskie-voennye-otrazili-shest-popytok-vsu-prorvatsya-cherez-granitsu--minoborony-rf-45676245.html

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу – Минобороны РФ

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу – Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Во время отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.

2024-09-15T17:08+0500

2024-09-15T17:08+0500

2024-09-15T17:10+0500

россия

украина

сво

минобороны рф

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/08/45533810_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_258e3ecdd597d3db1c1ea2438af0ffc3.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области. Потери противника составили до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи украинских бригад в 13 населенных пунктах Сумской области, сообщило МО РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://uz.sputniknews.ru/20240914/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-dnr-45661216.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу российские военные курская область группировка север сво танк минобороны россии