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https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-turtsiya-sovmestnye-proekty-zdravooxranenie-mashinostroenie-45672970.html
Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении
Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялись узбекско-турецкие переговоры, где рассмотрена реализация совместных проектов по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.
2024-09-15T14:02+0500
2024-09-15T14:05+0500
узбекистан
турция
проект
сотрудничество
машиностроение
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрам Алиев провел встречу с делегацией турецких предпринимателей, сообщает пресс-служба МИПТ. Делегацию из представителей 18 ведущих турецких компаний возглавил председатель Ассоциации Balkansiad Фатих Шариф.Как отмечается, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктурного развития, металлургии, машиностроения с акцентом на вовлечение турецких компаний в совместную реализацию проектов. Особое внимание было уделено проработке проектам по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности. По итогам переговоров стороны выработали формат дальнейшего взаимодействия и определили этапы практической реализации обсужденных проектов и инициатив.
https://uz.sputniknews.ru/20240913/torgovlya-investitsii-prezident-uzbekistan-delegatsiya-turtsiya-45638351.html
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ташкент совместные проекты строительства водоочистных сооружений производство автоматические стеклянные двери, зубные имплантаты оборудование для мебельной промышленности
ташкент совместные проекты строительства водоочистных сооружений производство автоматические стеклянные двери, зубные имплантаты оборудование для мебельной промышленности

Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении

14:02 15.09.2024 (обновлено: 14:05 15.09.2024)
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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В Ташкенте состоялись узбекско-турецкие переговоры, где обсудили реализацию совместных проектов по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрам Алиев провел встречу с делегацией турецких предпринимателей, сообщает пресс-служба МИПТ.
Делегацию из представителей 18 ведущих турецких компаний возглавил председатель Ассоциации Balkansiad Фатих Шариф.
Как отмечается, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктурного развития, металлургии, машиностроения с акцентом на вовлечение турецких компаний в совместную реализацию проектов.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Особое внимание было уделено проработке проектам по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
По итогам переговоров стороны выработали формат дальнейшего взаимодействия и определили этапы практической реализации обсужденных проектов и инициатив.

"Выражена взаимная уверенность, что намеченные планы станут очередной шагом в процессе углубления взаимовыгодного сотрудничества и укрепления экономических связей между Узбекистаном и Турцией", – отметили в ведомстве.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
Торговля и инвестиции: президент Узбекистана принял делегацию Турции
13 сентября, 09:53
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