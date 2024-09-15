Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении
14:02 15.09.2024 (обновлено: 14:05 15.09.2024)
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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В Ташкенте состоялись узбекско-турецкие переговоры, где обсудили реализацию совместных проектов по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрам Алиев провел встречу с делегацией турецких предпринимателей, сообщает пресс-служба МИПТ.
Делегацию из представителей 18 ведущих турецких компаний возглавил председатель Ассоциации Balkansiad Фатих Шариф.
Как отмечается, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктурного развития, металлургии, машиностроения с акцентом на вовлечение турецких компаний в совместную реализацию проектов.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Особое внимание было уделено проработке проектам по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. провел встречу с турецкими предпринимателями.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
По итогам переговоров стороны выработали формат дальнейшего взаимодействия и определили этапы практической реализации обсужденных проектов и инициатив.
"Выражена взаимная уверенность, что намеченные планы станут очередной шагом в процессе углубления взаимовыгодного сотрудничества и укрепления экономических связей между Узбекистаном и Турцией", – отметили в ведомстве.
13 сентября, 09:53