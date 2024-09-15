https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-turtsiya-sovmestnye-proekty-zdravooxranenie-mashinostroenie-45672970.html

Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении

Узбекистан и Турция планируют совместные проекты в здравоохранении и машиностроении

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялись узбекско-турецкие переговоры, где рассмотрена реализация совместных проектов по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности.

2024-09-15T14:02+0500

2024-09-15T14:02+0500

2024-09-15T14:05+0500

узбекистан

турция

проект

сотрудничество

машиностроение

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрам Алиев провел встречу с делегацией турецких предпринимателей, сообщает пресс-служба МИПТ. Делегацию из представителей 18 ведущих турецких компаний возглавил председатель Ассоциации Balkansiad Фатих Шариф.Как отмечается, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктурного развития, металлургии, машиностроения с акцентом на вовлечение турецких компаний в совместную реализацию проектов. Особое внимание было уделено проработке проектам по строительству водоочистных сооружений и производству автоматических стеклянных дверей, зубных имплантатов и оборудования для мебельной промышленности. По итогам переговоров стороны выработали формат дальнейшего взаимодействия и определили этапы практической реализации обсужденных проектов и инициатив.

https://uz.sputniknews.ru/20240913/torgovlya-investitsii-prezident-uzbekistan-delegatsiya-turtsiya-45638351.html

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ташкент совместные проекты строительства водоочистных сооружений производство автоматические стеклянные двери, зубные имплантаты оборудование для мебельной промышленности