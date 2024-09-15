https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-10-medaley-chempionat-azii-45673790.html

Узбекские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Китае – фото

Узбекские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Китае – фото

Sputnik Узбекистан

В состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

2024-09-15T14:55+0500

2024-09-15T14:55+0500

2024-09-15T14:55+0500

узбекистан

спорт

академическая гребля

китай

чемпионат азии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0f/45671245_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7f5b947b129f0ab2a4a46cdb3fe2b2c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Представители молодежной сборной Узбекистана по академической гребле завершили свое участие на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, который проходил в китайском городе Шенян, сообщает НОК.Как отметили в Комитете, в состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Награды высшей пробы завоевали: М2-: Далер Ашуров, Бобомурод Пардаев (U19) W2-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова (U19) М2-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов (U23) Серебряных медалей удостоились: М2х: Жамолбек Тургунов, Бобур Мухиддинов (U19) М1х: Мехрож Маматкулов (U23) М4-: Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19) Бронза досталась: М4х: Мехрож Маматкулов, Собир Сафаралиев, Самир Розиков, Самандар Хамрокулов (U23) W4-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Райхона Каримова, Нурила Абдуллаева (U19) М2х: Самир Розиков, Собир Сафаралиев (U23) М4-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов, Рамиз Мустафоев, Сардор Хайруллаев (U23)Теперь спортсмены продолжат подготовку к чемпионату Азии среди взрослых, который состоится в следующем месяце в Самарканде.

https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-zoloto-chempionat-aziya-akademicheskaya-greblya-kitay-45661490.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

академическая гребля медаль чемпионат азии китай