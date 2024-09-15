https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-10-medaley-chempionat-azii-45673790.html
Узбекские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Китае – фото
Узбекские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Китае – фото
Sputnik Узбекистан
В состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
2024-09-15T14:55+0500
2024-09-15T14:55+0500
2024-09-15T14:55+0500
узбекистан
спорт
академическая гребля
китай
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Представители молодежной сборной Узбекистана по академической гребле завершили свое участие на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, который проходил в китайском городе Шенян, сообщает НОК.Как отметили в Комитете, в состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Награды высшей пробы завоевали: М2-: Далер Ашуров, Бобомурод Пардаев (U19) W2-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова (U19) М2-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов (U23) Серебряных медалей удостоились: М2х: Жамолбек Тургунов, Бобур Мухиддинов (U19) М1х: Мехрож Маматкулов (U23) М4-: Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19) Бронза досталась: М4х: Мехрож Маматкулов, Собир Сафаралиев, Самир Розиков, Самандар Хамрокулов (U23) W4-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Райхона Каримова, Нурила Абдуллаева (U19) М2х: Самир Розиков, Собир Сафаралиев (U23) М4-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов, Рамиз Мустафоев, Сардор Хайруллаев (U23)Теперь спортсмены продолжат подготовку к чемпионату Азии среди взрослых, который состоится в следующем месяце в Самарканде.
https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-zoloto-chempionat-aziya-akademicheskaya-greblya-kitay-45661490.html
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академическая гребля медаль чемпионат азии китай
академическая гребля медаль чемпионат азии китай
Узбекские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Китае – фото
В состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik
. Представители молодежной сборной Узбекистана по академической гребле завершили свое участие на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, который проходил в китайском городе Шенян, сообщает
НОК.
Как отметили в Комитете, в состязаниях среди спортсменов до 19 и 23 лет представителям Узбекистана удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
"В рамках второго финального дня, узбекские гребцы выиграли 1 золото, 2 серебро и 1 бронзу", – говорится в сообщении.
Награды высшей пробы завоевали: М2-: Далер Ашуров, Бобомурод Пардаев (U19) W2-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова (U19) М2-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов (U23)
Серебряных медалей удостоились: М2х: Жамолбек Тургунов, Бобур Мухиддинов (U19) М1х: Мехрож Маматкулов (U23) М4-: Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19)
Бронза досталась: М4х: Мехрож Маматкулов, Собир Сафаралиев, Самир Розиков, Самандар Хамрокулов (U23) W4-: Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Райхона Каримова, Нурила Абдуллаева (U19) М2х: Самир Розиков, Собир Сафаралиев (U23) М4-: Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов, Рамиз Мустафоев, Сардор Хайруллаев (U23)
Теперь спортсмены продолжат подготовку к чемпионату Азии среди взрослых, который состоится в следующем месяце в Самарканде.