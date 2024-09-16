https://uz.sputniknews.ru/20240916/eaeu-rouming-otmena-45687380.html

Стало известно, когда в странах ЕАЭС отменят роуминг

Стало известно, когда в странах ЕАЭС отменят роуминг

Sputnik Узбекистан

В настоящее время госорганы и операторы связи стран-участниц ЕАЭС обсуждают внедрение "справедливых тарифов" на услуги связи в роуминге на территории объединения

2024-09-16T13:15+0500

2024-09-16T13:15+0500

2024-09-16T13:15+0500

еаэс

сотовая связь

тарифы

еэк

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. До конца этого года в Евразийской экономической комиссии будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов Евразийского экономического союза, сообщил директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов.В настоящее время государственные органы и операторы связи стран-участниц ЕАЭС обсуждают внедрение "справедливых тарифов" на услуги связи в роуминге на территории объединения.Роуминг отменят в I квартале 2025-го. Впервые об отмене роуминга ЕЭК сообщила в 2023 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240914/yeek-prezentatsiya-torgovlya-politika-yeaes-45660414.html

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