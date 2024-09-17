Министр ЕЭК: Внутренняя торговля ЕАЭС увеличилась на 55%
15:38 17.09.2024 (обновлено: 17:05 17.09.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Андрей Слепнев выступил на VII Международном форуме Евразийского экономического союза в Москве.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Внутренняя торговля за десять лет существования Евразийского экономического союза увеличилась с $58 млрд на 55%. Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на VII Международном форуме ЕАЭС в Москве.
Он перечислил несомненные плюсы интеграционного экономического объединения.
"Конечно, мы видим многочисленные эффекты от нашего объединения. Но если брать системно, есть два основных элемента, которые надо иметь в виду. Первый – это единый общий рынок, четыре свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, – без барьеров, по единым правилам. Это пространство с более чем 184 млн потребителей, которые создают базу для развития, для инвестиций, для бизнеса", — отметил Слепнев.
Вторым эффектом от создания Союза министр назвал общий голос его государств-членов во взаимоотношениях со странами – торговыми партнерами. Здесь уже сформирован ряд соглашений о свободной торговле: в частности, с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Также есть непреференциальное соглашение с Китаем, которое хотя и не обнуляет ввозные пошлины, но содержит множество других элементов содействия взаимной торговле. Самый главный из них — сопряжение с китайской инициативой "Пояса и пути". В результате торговля ЕАЭС с Китаем кардинально выросла: с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд.
При этом, по словам Слепнева, в ЕАЭС продолжают появляться и новые инструменты развития. В частности, в прошлом году запустили механизм бюджетирования кооперационных проектов. Уже в ближайшее время на Коллегии ЕЭК рассмотрят первый такой проект.
Речь шла и о других перспективах Союза.
"Что касается новостей, буквально на прошлой неделе мы провели окончательную вычитку уже согласованного проекта соглашения с Монголией. Надеемся, что до конца года подпишем этот документ и будем работать в новом режиме. В ближайшее время ожидаются ключевые раунды переговоров с ОАЭ и Индонезией. Рассчитываем, что, может быть, уже к саммиту БРИКС в октябре будут какие-то позитивные новости", — сказал министр по торговле ЕЭК.
Кроме того, он добавил, что идут переговоры с Египтом, ожидается их начало с Индией, ведется активная работа над определением следующих партнеров.
Слепнев напомнил участникам форума, что в декабре 2023-го главы государств ЕАЭС приняли декларацию о развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года. Союз там описывается как конкурентоспособное, комфортное для граждан, открытое для взаимовыгодного экономического сотрудничества с внешним миром интеграционное объединение.
"Чем это не описание одного из полюсов многополярного мира? Мы этот полюс должны сформировать", — резюмировал он.