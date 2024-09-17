https://uz.sputniknews.ru/20240917/eaeu-vnutrennyaya-torgovlya-rost-45708154.html

Министр ЕЭК: Внутренняя торговля ЕАЭС увеличилась на 55%

Министр ЕЭК: Внутренняя торговля ЕАЭС увеличилась на 55%

Sputnik Узбекистан

Андрей Слепнев выступил на VII Международном форуме Евразийского экономического союза в Москве.

2024-09-17T15:38+0500

2024-09-17T15:38+0500

2024-09-17T17:05+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Внутренняя торговля за десять лет существования Евразийского экономического союза увеличилась с $58 млрд на 55%. Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на VII Международном форуме ЕАЭС в Москве.Он перечислил несомненные плюсы интеграционного экономического объединения.Вторым эффектом от создания Союза министр назвал общий голос его государств-членов во взаимоотношениях со странами – торговыми партнерами. Здесь уже сформирован ряд соглашений о свободной торговле: в частности, с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Также есть непреференциальное соглашение с Китаем, которое хотя и не обнуляет ввозные пошлины, но содержит множество других элементов содействия взаимной торговле. Самый главный из них — сопряжение с китайской инициативой "Пояса и пути". В результате торговля ЕАЭС с Китаем кардинально выросла: с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд.При этом, по словам Слепнева, в ЕАЭС продолжают появляться и новые инструменты развития. В частности, в прошлом году запустили механизм бюджетирования кооперационных проектов. Уже в ближайшее время на Коллегии ЕЭК рассмотрят первый такой проект.Речь шла и о других перспективах Союза.Кроме того, он добавил, что идут переговоры с Египтом, ожидается их начало с Индией, ведется активная работа над определением следующих партнеров.Слепнев напомнил участникам форума, что в декабре 2023-го главы государств ЕАЭС приняли декларацию о развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года. Союз там описывается как конкурентоспособное, комфортное для граждан, открытое для взаимовыгодного экономического сотрудничества с внешним миром интеграционное объединение.

https://uz.sputniknews.ru/20240916/eaeu-rouming-otmena-45687380.html

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