Перекус в школу: как сделать его полезным и безопасным
© Sputnik / Александр Кряжев/
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Нутрициолог перечислила правила сбора ланч-бокса для школьника.
Что положить ребенку в ланч-бокс для перекуса в школе, рассказала радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.
По словам специалиста, первое правило – еда должна быть любимой, иначе перекус "вернется" несъеденным.
"Нужно обязательно в ланч-бокс класть ту еду, которая является любимым перекусом. Не надо учить ребенка правильному питанию через ланч-бокс, вы будете давать пищу, а он есть не станет, а будет возвращать обратно. Например, ребенок любит помидорки черри, надо их положить. Любит пиццу – сделать ее на основе творожного теста. Нравятся чипсы – положить овощные с минимальным количеством соли. Любимый перекус останется любимым, если с вечера вместе с ребенком продумать, что туда положить, привлечь его к этому процессу. Так он не забудет ланч-бокс", — пояснила Панова.
Она также добавила, что второе правило — это безопасность перекуса.
"Ребенок не может хранить ланч-бокс в холодильнике, мало того, часто дети оставляют портфели и рюкзаки у батареи и продукты портятся. Не рекомендую класть в ланч-бокс йогурты, творог. Как альтернативу могу предложить молоко в упаковке 200 г с трубочкой, до вскрытия оно не испортится", — рекомендует эксперт.
Третий момент — удобство: еда для ланч-бокса должна быть на один укус.
"Ребенку должно быть удобно есть. Например, давать ему не целый большой бутерброд, а делать маленькие, чтобы взять, положить в рот и сразу съесть. Можно запечь с сыром маленькие канапешки, дети их любят. Если даете яблоки, нарежьте их и сбрызните соком лимона, чтобы не темнели. Яблоки – это удобно, поскольку они не текут, как груши или большие помидоры, потому что, если ребенок один-два раза испачкался, он больше не будет есть, поскольку посчитает, что его засмеют, как грязнулю", – объяснила Панова.
Четвертое – у ребенка обязательно должна быть с собой вода.
"Даже если в школе есть кулер, ребенок может стесняться подойти к нему. И если он захочет пить, то вода всегда должна быть под рукой, например, в спортивной бутылке, которая не протечет", — предупредила нутрициолог.
И пятое правило – положить чуть больше, чтобы ребенок мог поделиться.
"Например, делаете домашнюю пиццу, ее нужно сразу разделить на кусочки и проложить пергаментом для того, чтобы детям удобно было и самим взять и угостить друзей. Если еды положить чуть больше, ребенок поделится и, возможно, заведет новых товарищей. Это укрепление социальных связей и налаживание общения с коллективом", — резюмировала Панова.