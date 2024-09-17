Перекус в школу: как сделать его полезным и безопасным

"Ребенку должно быть удобно есть. Например, давать ему не целый большой бутерброд, а делать маленькие, чтобы взять, положить в рот и сразу съесть. Можно запечь с сыром маленькие канапешки, дети их любят. Если даете яблоки, нарежьте их и сбрызните соком лимона, чтобы не темнели. Яблоки – это удобно, поскольку они не текут, как груши или большие помидоры, потому что, если ребенок один-два раза испачкался, он больше не будет есть, поскольку посчитает, что его засмеют, как грязнулю", – объяснила Панова.