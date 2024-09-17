https://uz.sputniknews.ru/20240917/voorujennye-sily-rossii-porazili-ukrainskie-energoobekty-45710691.html
Вооруженные силы России поразили украинские энергообъекты
Вооруженные силы России поразили украинские энергообъекты
Sputnik Узбекистан
Для поражения объектов, снабжающих предприятия ВПК на Украине, задействовали авиацию, БПЛА, ракетчиков и артиллерию
2024-09-17T16:40+0500
2024-09-17T16:40+0500
2024-09-17T17:07+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.Средства ПВО за прошедшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.По сообщению РИА Новости со ссылкой на украинское Минэнерго, на утро 17 сентября из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.В июне Владимир Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь украинский министр энергетики Герман Галущенко отметил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
https://uz.sputniknews.ru/20240916/na-avdeevskom-napravlenii-poyavilis-umnye-minnye-polya-45681800.html
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вооруженные силы россия украина энергообъекты
вооруженные силы россия украина энергообъекты
Вооруженные силы России поразили украинские энергообъекты
16:40 17.09.2024 (обновлено: 17:07 17.09.2024)
Для поражения объектов, снабжающих предприятия ВПК на Украине, задействовали авиацию, БПЛА, ракетчиков и артиллерию.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает
Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах", — говорится в сводке российского военного ведомства о ходе специальной военной операции.
Средства ПВО за прошедшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.
По сообщению РИА Новости со ссылкой на украинское Минэнерго, на утро 17 сентября из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.
В июне Владимир Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь украинский министр энергетики Герман Галущенко отметил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.