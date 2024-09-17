https://uz.sputniknews.ru/20240917/voorujennye-sily-rossii-porazili-ukrainskie-energoobekty-45710691.html

Вооруженные силы России поразили украинские энергообъекты

Вооруженные силы России поразили украинские энергообъекты

Sputnik Узбекистан

Для поражения объектов, снабжающих предприятия ВПК на Украине, задействовали авиацию, БПЛА, ракетчиков и артиллерию

2024-09-17T16:40+0500

2024-09-17T16:40+0500

2024-09-17T17:07+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

безопасность

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90ffc333d6362a1bde938697e661b762.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.Средства ПВО за прошедшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.По сообщению РИА Новости со ссылкой на украинское Минэнерго, на утро 17 сентября из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.В июне Владимир Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь украинский министр энергетики Герман Галущенко отметил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://uz.sputniknews.ru/20240916/na-avdeevskom-napravlenii-poyavilis-umnye-minnye-polya-45681800.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вооруженные силы россия украина энергообъекты