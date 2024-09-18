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Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны
Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны
Sputnik Узбекистан
Врач-диетолог перечислила полезные свойства баклажанов
2024-09-18T22:06+0500
2024-09-18T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
здоровье
клетчатка
витамины
диетолог
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Баклажаны — это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Она напомнила, что именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.Она также добавила, что помимо клетчатки, в баклажанах есть и другие полезные вещества.Однако, по ее словам, чтобы получить максимум полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.
https://uz.sputniknews.ru/20240917/shkola-perekus-polza-bezopasnost-45702610.html
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баклажаны полезные свойства
баклажаны полезные свойства

Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны

22:06 18.09.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвежие овощи, архивное фото
Свежие овощи, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Врач-диетолог перечислила полезные свойства баклажанов.
Баклажаны — это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.
"Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям. Это пробиотик, который защищает нас от заболеваний, поскольку 80% иммунокомпетентных клеток находится именно в кишечнике. От его работы зависит наше настроение, психическое состояние, уровень воспаления", — пояснила специалист.
Она также добавила, что помимо клетчатки, в баклажанах есть и другие полезные вещества.

"В баклажанах много витамина С. Там есть калий, который уменьшает отеки, понижает кровяное давление, укрепляет сердечную мышцу. В баклажанах присутствует магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, есть марганец, кобальт, фолиевая кислота", — перечислила Соломатина.

Однако, по ее словам, чтобы получить максимум полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.

"Баклажаны лучше запекать или тушить, а еще лучше — готовить на гриле, потому что, когда мы добавляем при жарке масло, они очень хорошо все в себя впитывают и становятся чрезмерно калорийными. Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты — антоцианы и фенольные соединения", – уточнила Елена Соломатина.

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