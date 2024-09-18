https://uz.sputniknews.ru/20240918/baklajany-polza-vrach-mneniye-45722187.html

Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны

Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны

Sputnik Узбекистан

Врач-диетолог перечислила полезные свойства баклажанов

2024-09-18T22:06+0500

2024-09-18T22:06+0500

2024-09-18T22:06+0500

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диетолог

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Баклажаны — это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Она напомнила, что именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.Она также добавила, что помимо клетчатки, в баклажанах есть и другие полезные вещества.Однако, по ее словам, чтобы получить максимум полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.

https://uz.sputniknews.ru/20240917/shkola-perekus-polza-bezopasnost-45702610.html

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баклажаны полезные свойства