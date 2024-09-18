Что происходит с организмом, когда вы едите баклажаны
© Sputnik / Виталий Тимкив/
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Врач-диетолог перечислила полезные свойства баклажанов.
Баклажаны — это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.
"Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям. Это пробиотик, который защищает нас от заболеваний, поскольку 80% иммунокомпетентных клеток находится именно в кишечнике. От его работы зависит наше настроение, психическое состояние, уровень воспаления", — пояснила специалист.
Она также добавила, что помимо клетчатки, в баклажанах есть и другие полезные вещества.
"В баклажанах много витамина С. Там есть калий, который уменьшает отеки, понижает кровяное давление, укрепляет сердечную мышцу. В баклажанах присутствует магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, есть марганец, кобальт, фолиевая кислота", — перечислила Соломатина.
Однако, по ее словам, чтобы получить максимум полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.
"Баклажаны лучше запекать или тушить, а еще лучше — готовить на гриле, потому что, когда мы добавляем при жарке масло, они очень хорошо все в себя впитывают и становятся чрезмерно калорийными. Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты — антоцианы и фенольные соединения", – уточнила Елена Соломатина.