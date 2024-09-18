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https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-tadjikistan-novyy-vozdushnyy-koridor-45721299.html
Узбекистан и Таджикистан создадут новый воздушный коридор
Узбекистан и Таджикистан создадут новый воздушный коридор
Sputnik Узбекистан
Стороны подписали соглашение о взаимодействии в зоне обслуживания воздушного движения Ташкента и Душанбе
2024-09-18T12:02+0500
2024-09-18T12:53+0500
узбекистан
таджикистан
соглашение
авиация
ташкент
душанбе
транспорт
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Между Ташкентом и Душанбе появится новый воздушный коридор, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар". Соответствующее соглашение о новой воздушной трассе между столицами двух стран подписали Узаэронавигация и Таджикаэронавигация. В ходе визита таджикских специалистов в РУз обсудили технические моменты новых коридоров, которые начинаются на территории Узбекистана и заканчиваются на территории Таджикистана на точке "AGVUT". Отмечалось, что новый маршрут очень выгоден для перевозчиков с точки зрения экономии времени и расхода топлива. Рабочая группа Таджикаэронавигации ознакомилась с деятельностью Центра Узаэронавигация, а также посетила Службу аэронавигационной информации и Учебно-тренировочный центр в учебном корпусе Uzbekistan Airways.
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узбекистан таджикистан воздушный коридор согашение
узбекистан таджикистан воздушный коридор согашение

Узбекистан и Таджикистан создадут новый воздушный коридор

12:02 18.09.2024 (обновлено: 12:53 18.09.2024)
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента
Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"
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Стороны подписали соглашение о взаимодействии в зоне обслуживания воздушного движения Ташкента и Душанбе.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Между Ташкентом и Душанбе появится новый воздушный коридор, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар".
Соответствующее соглашение о новой воздушной трассе между столицами двух стран подписали Узаэронавигация и Таджикаэронавигация.
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента
Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"
В ходе визита таджикских специалистов в РУз обсудили технические моменты новых коридоров, которые начинаются на территории Узбекистана и заканчиваются на территории Таджикистана на точке "AGVUT". Отмечалось, что новый маршрут очень выгоден для перевозчиков с точки зрения экономии времени и расхода топлива.
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента
Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
Подписано соглашение о порядке сотрудничества в зоне обслуживания воздушного движения Душанбе и Ташкента
© Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар"
Рабочая группа Таджикаэронавигации ознакомилась с деятельностью Центра Узаэронавигация, а также посетила Службу аэронавигационной информации и Учебно-тренировочный центр в учебном корпусе Uzbekistan Airways.
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