https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-tadjikistan-novyy-vozdushnyy-koridor-45721299.html

Узбекистан и Таджикистан создадут новый воздушный коридор

Узбекистан и Таджикистан создадут новый воздушный коридор

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали соглашение о взаимодействии в зоне обслуживания воздушного движения Ташкента и Душанбе

2024-09-18T12:02+0500

2024-09-18T12:02+0500

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узбекистан

таджикистан

соглашение

авиация

ташкент

душанбе

транспорт

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Между Ташкентом и Душанбе появится новый воздушный коридор, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар". Соответствующее соглашение о новой воздушной трассе между столицами двух стран подписали Узаэронавигация и Таджикаэронавигация. В ходе визита таджикских специалистов в РУз обсудили технические моменты новых коридоров, которые начинаются на территории Узбекистана и заканчиваются на территории Таджикистана на точке "AGVUT". Отмечалось, что новый маршрут очень выгоден для перевозчиков с точки зрения экономии времени и расхода топлива. Рабочая группа Таджикаэронавигации ознакомилась с деятельностью Центра Узаэронавигация, а также посетила Службу аэронавигационной информации и Учебно-тренировочный центр в учебном корпусе Uzbekistan Airways.

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