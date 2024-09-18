https://uz.sputniknews.ru/20240918/yevraziyskiy-jenskiy-forum-peterburg-45719399.html

IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

Sputnik Узбекистан

В рамках форума пройдут более 100 мероприятий, охватывающих широкий круг актуальных вопросов

2024-09-18T13:05+0500

2024-09-18T13:05+0500

2024-09-18T13:05+0500

участие

форум

санкт-петербург

валентина матвиенко

россия

брикс

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал IV Евразийский женский форум (ЕЖФ), сообщается на сайте мероприятия.Основная тема ЕЖФ, который 18-20 сентября объединит женщин-парламентариев, представителей исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетных деятелей международного женского движения из многих стран — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Деловая программа форума включает пять тематических платформ, посвященных участию женщин в глобальных процессах, происходящих на планете: "Женщины в формировании новой повестки мира и доверия", "Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации", "Женщины за здоровое общество и социальное благополучие", "Женщины за чистую планету и продовольственную безопасность", "Женщины за сохранение традиций и культурное многообразие". Впервые на полях ЕЖФ пройдут Женский форум БРИКС, заседание министров стран БРИКС по делам женщин и заседание Женского делового альянса БРИКС. Будет дан старт международному конкурсу экологических женских проектов, состоится презентация образовательной программы "Женщина-лидер" в странах БРИКС. Все эти новации связаны с председательством России в БРИКС. Важной частью программы станут мероприятия с участием международных организаций и объединений. Например, Межпарламентский диалог "Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия", а также открытое заседание "Женской двадцатки" (W20) "Выход на глобальный уровень: женские организации и многосторонние институты". В рамках форума также будут организованы тематические и стратегические сессии, дискуссии и диалоги, деловые завтраки и презентации, лекции и круглые столы — более 100 мероприятий, охватывающих большой круг актуальных вопросов. Организаторы Форума – Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Оператор Форума — Фонд Росконгресс.

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