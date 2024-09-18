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На Западе бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО
На Западе бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО
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Эксперт прогнозирует, что украинская оборона может внезапно обвалиться в Часовом Яре и Торецке.
2024-09-18T18:44+0500
2024-09-18T18:44+0500
2024-09-18T18:44+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, в итоге эти территории перейдут под контроль российских войск. При этом эксперт добавил, что ситуация на поле боя, в целом, продолжает развиваться все в более быстром темпе.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в ДНР.Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях для ВСУ сложилась непростая ситуация. Главком же ВСУ Александр Сырский 5 сентября, осмотрев линию фронта признал, что украинские войска уступают российской армии в вооружении и личном составе.
https://uz.sputniknews.ru/20240917/voorujennye-sily-rossii-porazili-ukrainskie-energoobekty-45710691.html
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сво эксперт прогноз
На Западе бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Эксперт прогнозирует, что украинская оборона может внезапно обвалиться в Часовом Яре и Торецке.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах", — прогнозирует Меркурис.
По его мнению, в итоге эти территории перейдут под контроль российских войск. При этом эксперт добавил, что ситуация на поле боя, в целом, продолжает развиваться все в более быстром темпе.
"Это явно приведет к украинскому военному коллапсу в какой-то момент, возможно, в ближайшие пару месяцев", — уверен аналитик.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в ДНР.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях для ВСУ сложилась непростая ситуация. Главком же ВСУ Александр Сырский 5 сентября, осмотрев линию фронта признал, что украинские войска уступают российской армии в вооружении и личном составе.