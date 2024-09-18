https://uz.sputniknews.ru/20240918/zapad-trevogo-situatsiya-zona-svo-45729636.html

На Западе бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО

На Западе бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Эксперт прогнозирует, что украинская оборона может внезапно обвалиться в Часовом Яре и Торецке.

2024-09-18T18:44+0500

2024-09-18T18:44+0500

2024-09-18T18:44+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, в итоге эти территории перейдут под контроль российских войск. При этом эксперт добавил, что ситуация на поле боя, в целом, продолжает развиваться все в более быстром темпе.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в ДНР.Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях для ВСУ сложилась непростая ситуация. Главком же ВСУ Александр Сырский 5 сентября, осмотрев линию фронта признал, что украинские войска уступают российской армии в вооружении и личном составе.

https://uz.sputniknews.ru/20240917/voorujennye-sily-rossii-porazili-ukrainskie-energoobekty-45710691.html

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