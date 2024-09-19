https://uz.sputniknews.ru/20240919/iz-za-chego-osenyu-mogut-vypadat-volosy-45746564.html
Из-за чего осенью могут выпадать волосы
Из-за чего осенью могут выпадать волосы
Sputnik Узбекистан
Трихолог объяснила, как летние кишечные инфекции влияют на состояние волос в осенний период
2024-09-19T22:02+0500
2024-09-19T22:02+0500
2024-09-19T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
волосы
здоровье
осень
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С началом осени у специалистов по лечению волос пациентов становится больше, рассказала радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас. По словам специалиста, процесс влияния кишечных инфекций на здоровье волос растянут во времени, поэтому пациенты с соответствующими жалобами обращаются к специалистам уже осенью.В заключение она добавила, что волосы также страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. При этом, при отсутствии сопутствующих патологий, осеннее облысение не грозит даже в самых сложных случаях.
https://uz.sputniknews.ru/20240918/baklajany-polza-vrach-mneniye-45722187.html
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осень волосы трихолог кишечные инфекции
осень волосы трихолог кишечные инфекции
Из-за чего осенью могут выпадать волосы
Трихолог объяснила, как летние кишечные инфекции влияют на состояние волос в осенний период.
С началом осени у специалистов по лечению волос пациентов становится больше, рассказала радио Sputnik
врач-трихолог Ольга Кохас.
"Выпадение волос осенью, после лета, связано с частыми летними отравлениями: не помыли где-то фрукты, искупались в грязном водоеме и т. д. Проблемы с желудочно-кишечным трактом сопровождаются интоксикаций и как побочный процесс –волосы выпадают. Внутри волосяных фолликул есть своя иммунная система для силы и роста волос. А проблемы с ЖКТ как раз подавляют эту систему", — объяснила она.
По словам специалиста, процесс влияния кишечных инфекций на здоровье волос растянут во времени, поэтому пациенты с соответствующими жалобами обращаются к специалистам уже осенью.
"После отравления, при сильной интоксикации, которая сопровождается приемом специальных препаратов, процесс выпадения запускается где-то спустя два месяца", — уточнила Кохас.
В заключение она добавила, что волосы также страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. При этом, при отсутствии сопутствующих патологий, осеннее облысение не грозит даже в самых сложных случаях.