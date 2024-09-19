https://uz.sputniknews.ru/20240919/iz-za-chego-osenyu-mogut-vypadat-volosy-45746564.html

Из-за чего осенью могут выпадать волосы

Из-за чего осенью могут выпадать волосы

Sputnik Узбекистан

Трихолог объяснила, как летние кишечные инфекции влияют на состояние волос в осенний период

2024-09-19T22:02+0500

2024-09-19T22:02+0500

2024-09-19T22:02+0500

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волосы

здоровье

осень

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С началом осени у специалистов по лечению волос пациентов становится больше, рассказала радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас. По словам специалиста, процесс влияния кишечных инфекций на здоровье волос растянут во времени, поэтому пациенты с соответствующими жалобами обращаются к специалистам уже осенью.В заключение она добавила, что волосы также страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. При этом, при отсутствии сопутствующих патологий, осеннее облысение не грозит даже в самых сложных случаях.

https://uz.sputniknews.ru/20240918/baklajany-polza-vrach-mneniye-45722187.html

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