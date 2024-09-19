https://uz.sputniknews.ru/20240919/mirziyoev-vstretilsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-45732763.html

Мирзиёев встретился с российской делегацией — что обсудили

Мирзиёев встретился с российской делегацией — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили принятию скоординированных мер по развитию эффективных транспортных коридоров в регионе.

2024-09-19T09:50+0500

2024-09-19T09:50+0500

2024-09-19T09:50+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

делегация

встреча

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации в составе заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева, советника Президента России Игоря Левитина и председателя правления компании "Российские железные дороги" Олега Белозёрова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Члены российской делегации передали главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания его российского коллеги Владимира Путина. Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в Ташкенте 26 – 28 мая этого года. Также речь шла о важности ускорения проектов промышленной кооперации в транспортной сфере, дальнейшем расширении партнерства в области автомобильного, железнодорожного и авиасообщения, а также подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

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