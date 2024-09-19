https://uz.sputniknews.ru/20240919/putin-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45735065.html
Путин: Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии
Путин: Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии
Sputnik Узбекистан
Глава РФ выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
2024-09-19T10:55+0500
2024-09-19T10:55+0500
2024-09-19T10:55+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, заявил Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.Он поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания, выразив уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют эти чувства и могут сказать слова благодарности своим соотечественницам.По словам российского лидера, активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства.Он также подчеркнул, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, с большим опытом в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности. Все это позволило форуму превратиться в глобальную площадку выработки предложений для решения самых насущных проблем.В заключение Владимир Путин пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы, выразив уверенность, что мероприятие "пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете".Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18 – 20 сентября. Он организован Советом Федерации РФ и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.В этом году в форуме участвуют более 1 500 человек из 126 стран. Тема встречи — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество".
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путин выступление евразийский женский форум санкт-петербург
путин выступление евразийский женский форум санкт-петербург
Путин: Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии
Глава РФ выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, заявил
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.
Он поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания, выразив уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют эти чувства и могут сказать слова благодарности своим соотечественницам.
"Жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии. Без чего не может быть настоящего благополучного мира", — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства.
"Такое участие, активная работа (участниц Евразийского женского форума — ред.) крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства", — отметил президент РФ.
Он также подчеркнул, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, с большим опытом в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности. Все это позволило форуму превратиться в глобальную площадку выработки предложений для решения самых насущных проблем.
В заключение Владимир Путин пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы, выразив уверенность, что мероприятие "пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете".
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18 – 20 сентября. Он организован Советом Федерации РФ и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.
В этом году в форуме участвуют более 1 500 человек из 126 стран. Тема встречи — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество".