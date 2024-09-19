https://uz.sputniknews.ru/20240919/putin-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45735065.html

Путин: Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии

Путин: Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

2024-09-19T10:55+0500

2024-09-19T10:55+0500

2024-09-19T10:55+0500

россия

санкт-петербург

президент рф

владимир путин

форум

выступление

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, заявил Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.Он поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания, выразив уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют эти чувства и могут сказать слова благодарности своим соотечественницам.По словам российского лидера, активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства.Он также подчеркнул, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, с большим опытом в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности. Все это позволило форуму превратиться в глобальную площадку выработки предложений для решения самых насущных проблем.В заключение Владимир Путин пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы, выразив уверенность, что мероприятие "пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете".Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18 – 20 сентября. Он организован Советом Федерации РФ и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.В этом году в форуме участвуют более 1 500 человек из 126 стран. Тема встречи — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество".

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