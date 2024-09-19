https://uz.sputniknews.ru/20240919/rossiyskie-boytsy-porazili-glavnyy-tsentr-spetsradiosvyazi-razvedki-vsu-45747122.html

Российские бойцы поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Российские бойцы поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ: Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах

2024-09-19T15:40+0500

2024-09-19T15:40+0500

2024-09-19T17:34+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников российских Вооруженных сил поразили главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины и критически важные объекты ее аэродромов, сообщает Минобороны РФ.Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.В Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбили 41 украинский беспилотник.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики.По данным российского военного ведомства, силы "Юга" нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр ДНР.В зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск ВСУ за сутки потеряли:

https://uz.sputniknews.ru/20240918/zapad-trevogo-situatsiya-zona-svo-45729636.html

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