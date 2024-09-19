Российские бойцы поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ
15:40 19.09.2024 (обновлено: 17:34 19.09.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Минобороны РФ: Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников российских Вооруженных сил поразили главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины и критически важные объекты ее аэродромов, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины", — указано в сводке российского военного ведомства.
Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
В Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбили 41 украинский беспилотник.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики.
По данным российского военного ведомства, силы "Юга" нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр ДНР.
В зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск ВСУ за сутки потеряли:
до 690 военнослужащих;
две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ;
восемь автомобилей;
155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США;
три 122-мм гаубицы Д-30;
станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.