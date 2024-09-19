В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог
© ОАО РЖДГлава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
© ОАО РЖД
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Стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.
Об этом стало известно в ходе переговоров в Ташкенте.
"Состоялся ряд встреч российской делегации под руководством вице-премьера Виталия Савельева на высшем уровне: с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.
© ОАО РЖДГлава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
Глава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
© ОАО РЖД
"Одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент — Москва. Поезд начнет ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря после ввода нового расписания — два раза в неделю", — говорится в сообщении.
Также в ходе переговоров рассмотрели варианты маршрутов туристических поездов.
В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", добавили в пресс-службе РЖД.