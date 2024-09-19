Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240919/v-uzbekistane-otkroyut-predstavitelstvo-rossiyskix-jeleznyx-dorog-45735959.html
В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог
В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог
Sputnik Узбекистан
Стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество
2024-09-19T11:59+0500
2024-09-19T11:59+0500
экономика
транспорт
узбекистан
россия
ташкент
москва
ржд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45733512_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09da24f147f739293535ac67ce3943b9.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании. Об этом стало известно в ходе переговоров в Ташкенте. Как отмечалось, стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество. Также в ходе переговоров рассмотрели варианты маршрутов туристических поездов. В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", добавили в пресс-службе РЖД.
https://uz.sputniknews.ru/20240919/mirziyoev-vstretilsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-45732763.html
узбекистан
россия
ташкент
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45733512_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fcf3b3d02208b32360e6af95dfd98c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан открытие представительство ржд
узбекистан открытие представительство ржд

В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог

11:59 19.09.2024
© ОАО РЖДГлава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
Глава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2024
© ОАО РЖД
Подписаться
Стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.
Об этом стало известно в ходе переговоров в Ташкенте.
"Состоялся ряд встреч российской делегации под руководством вице-премьера Виталия Савельева на высшем уровне: с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.
© ОАО РЖДГлава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
Глава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2024
Глава РЖД Олег Белозёров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте
© ОАО РЖД
"Одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент — Москва. Поезд начнет ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря после ввода нового расписания — два раза в неделю", — говорится в сообщении.
Также в ходе переговоров рассмотрели варианты маршрутов туристических поездов.
В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", добавили в пресс-службе РЖД.
Президент Узбекистан принял делегацию Российской Федерации - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2024
Мирзиёев встретился с российской делегацией — что обсудили
09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0