https://uz.sputniknews.ru/20240919/v-uzbekistane-otkroyut-predstavitelstvo-rossiyskix-jeleznyx-dorog-45735959.html

В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог

В Узбекистане откроют представительство Российских железных дорог

Sputnik Узбекистан

Стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество

2024-09-19T11:59+0500

2024-09-19T11:59+0500

2024-09-19T11:59+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании. Об этом стало известно в ходе переговоров в Ташкенте. Как отмечалось, стороны ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество. Также в ходе переговоров рассмотрели варианты маршрутов туристических поездов. В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", добавили в пресс-службе РЖД.

https://uz.sputniknews.ru/20240919/mirziyoev-vstretilsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-45732763.html

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