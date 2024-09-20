https://uz.sputniknews.ru/20240920/eaeu-tamojennyy-kodeks-popravki-45759672.html
Стало известно, когда завершат работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС
Стало известно, когда завершат работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций
2024-09-20T13:10+0500
2024-09-20T13:10+0500
2024-09-20T13:10+0500
еаэс
таможня
кодекс
поправки
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42051958_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_d4325f6d7eeb2f2d4a01a6d88c6e876f.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируют завершить к маю 2025 года. Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.В своем выступлении на полях XV Международной научно-практической конференции "10 лет Евразийскому экономическому союзу: трансформация модели таможенного администрирования" он отметил, что благодаря тесному взаимодействию ЕЭК и таможенных служб стран ЕАЭС за 10 лет функционирования союза удалось существенно продвинуться в реализации норм Договора о ЕАЭС и унификации таможенного администрирования.В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу он обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций. На решение этой задачи направят усилия по реализации таких приоритетных направлений и проектов, как унификация работы по контролю таможенной стоимости, внедрение применения электронных навигационных пломб, регулирование мультимодальных перевозок и совершенствование Таможенного кодекса ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20240918/eaeu-torgovlya-rost-45718712.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42051958_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_24d29b62ea0bc5dcdf412ccbf83c8867.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс таможенный кодекс поправки
еаэс таможенный кодекс поправки
Стало известно, когда завершат работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС
В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируют завершить к маю 2025 года. Об этом заявил
министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
В своем выступлении на полях XV Международной научно-практической конференции "10 лет Евразийскому экономическому союзу: трансформация модели таможенного администрирования" он отметил, что благодаря тесному взаимодействию ЕЭК и таможенных служб стран ЕАЭС за 10 лет функционирования союза удалось существенно продвинуться в реализации норм Договора о ЕАЭС и унификации таможенного администрирования.
"Надеюсь, что в ближайшее время — мы себе ставим цель ближайшее полугодие — должны выйти на завершение работы над поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. К этому моменту должны всю техническую работу завершить", — сказал Давыдов.
В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу он обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций. На решение этой задачи направят усилия по реализации таких приоритетных направлений и проектов, как унификация работы по контролю таможенной стоимости, внедрение применения электронных навигационных пломб, регулирование мультимодальных перевозок и совершенствование Таможенного кодекса ЕАЭС.