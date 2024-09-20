https://uz.sputniknews.ru/20240920/eaeu-tamojennyy-kodeks-popravki-45759672.html

Стало известно, когда завершат работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС

Стало известно, когда завершат работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций

2024-09-20T13:10+0500

2024-09-20T13:10+0500

2024-09-20T13:10+0500

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таможня

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поправки

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируют завершить к маю 2025 года. Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.В своем выступлении на полях XV Международной научно-практической конференции "10 лет Евразийскому экономическому союзу: трансформация модели таможенного администрирования" он отметил, что благодаря тесному взаимодействию ЕЭК и таможенных служб стран ЕАЭС за 10 лет функционирования союза удалось существенно продвинуться в реализации норм Договора о ЕАЭС и унификации таможенного администрирования.В качестве ключевой задачи на ближайшую перспективу он обозначил внедрение в ЕАЭС единого стандарта совершения таможенных операций. На решение этой задачи направят усилия по реализации таких приоритетных направлений и проектов, как унификация работы по контролю таможенной стоимости, внедрение применения электронных навигационных пломб, регулирование мультимодальных перевозок и совершенствование Таможенного кодекса ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20240918/eaeu-torgovlya-rost-45718712.html

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