https://uz.sputniknews.ru/20240920/mirziyoyev-prezentatsiya-selskoye-xozyaystvo-45753485.html

В Узбекистане создадут фруктовые сады и виноградники на холмистых и предгорных землях

В Узбекистане создадут фруктовые сады и виноградники на холмистых и предгорных землях

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили презентацию о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве

2024-09-20T09:52+0500

2024-09-20T09:52+0500

2024-09-20T10:41+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют внедрить новую систему создания фруктовых садов и виноградников на адырах — холмистых и предгорных землях. Это одно из предложений, представленных Шавкату Мирзиёеву в ходе презентации о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба президента РУз. Как отмечалось, в республике имеется 266 тыс. гектаров садов и 132 тыс. гектаров виноградников. Однако это не соответствует существующему потенциалу. Агентство по развитию агропромышленности займется разработкой технико-экономических обоснований таких проектов с учетом специализации регионов и почвенно-климатических условий. На подготовку земли, приобретение саженцев, установку систем посадки и орошения, а также на 3-летний уход за садом до вступления его в плодоношение будут выделять льготные кредиты. Созданные сады оснастят современными водосберегающими технологиями. Изменится и система выделения земель для таких проектов: хокимияты на местах будут вносить предложения по созданию садов на месте низкоурожайных земель. Эти земли будут сдавать в аренду на основе открытого электронного конкурса сроком до 30 лет. Глава республики также подчеркнул необходимость создания конкурентной среды при ввозе семян из-за рубежа и развития агротехники выращивания хлопчатника. Как отмечалось, урожайность в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от семян. Однако, многие фермеры, стремясь сэкономить на надбавке за семена, сеют семена низких репродукций. На испытание нового сорта семян и включение его в государственный реестр уходит 5 лет. В передовой практике первичное семеноводство осуществляют частные элитные хозяйства. Речь шла и об эффективном использовании тепличных хозяйств, обеспечении их электроэнергией, природным газом и оборотными средствами. Еще один важный аспект: в регионах 732 тыс. гектаров хлопковых и зерновых полей орошаются внутренними насосными агрегатами. У 41% из них высокое энергопотребление. Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их совершенствованию.

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