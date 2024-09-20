В Узбекистане создадут фруктовые сады и виноградники на холмистых и предгорных землях
09:52 20.09.2024 (обновлено: 10:41 20.09.2024)
© Sputnik / Тарас Литвиненко/
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Главе республики представили презентацию о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют внедрить новую систему создания фруктовых садов и виноградников на адырах — холмистых и предгорных землях. Это одно из предложений, представленных Шавкату Мирзиёеву в ходе презентации о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в республике имеется 266 тыс. гектаров садов и 132 тыс. гектаров виноградников. Однако это не соответствует существующему потенциалу.
"В регионах много недостаточно используемых земель, особенно адыры. Теперь будет внедрена новая система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников на таких землях", — говорится в сообщении.
Агентство по развитию агропромышленности займется разработкой технико-экономических обоснований таких проектов с учетом специализации регионов и почвенно-климатических условий. На подготовку земли, приобретение саженцев, установку систем посадки и орошения, а также на 3-летний уход за садом до вступления его в плодоношение будут выделять льготные кредиты. Созданные сады оснастят современными водосберегающими технологиями.
Изменится и система выделения земель для таких проектов: хокимияты на местах будут вносить предложения по созданию садов на месте низкоурожайных земель. Эти земли будут сдавать в аренду на основе открытого электронного конкурса сроком до 30 лет.
"Наша главная цель – развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов и наилучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", — сказал Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики также подчеркнул необходимость создания конкурентной среды при ввозе семян из-за рубежа и развития агротехники выращивания хлопчатника.
Как отмечалось, урожайность в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от семян. Однако, многие фермеры, стремясь сэкономить на надбавке за семена, сеют семена низких репродукций. На испытание нового сорта семян и включение его в государственный реестр уходит 5 лет. В передовой практике первичное семеноводство осуществляют частные элитные хозяйства.
"В связи с этим определено внедрение новой системы сортоиспытания. Согласно ей, государственная доля в 31 элитном семеноводческом хозяйстве и 6 цехах по заготовке семян будет выставлена на публичные торги. Будут объединены 46 семеноводческих предприятий и созданы 13 современных предприятий в регионах. Новые семена будут вводиться в посев через 2 года", — говорится в сообщении.
Речь шла и об эффективном использовании тепличных хозяйств, обеспечении их электроэнергией, природным газом и оборотными средствами.
Еще один важный аспект: в регионах 732 тыс. гектаров хлопковых и зерновых полей орошаются внутренними насосными агрегатами. У 41% из них высокое энергопотребление.
"В связи с этим предложено наладить выделение единовременной субсидии на модернизацию насосов, находящихся в распоряжении производителей хлопка и зерна. Это позволит снизить расход электроэнергии и время полива до 60 процентов, в конечном итоге снизить себестоимость продукции", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их совершенствованию.