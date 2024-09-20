https://uz.sputniknews.ru/20240920/rossiya-uzbekistan-dostup-k-signalu-glonass-45762346.html

Россия готова предоставить Узбекистану доступ к сигналу ГЛОНАСС

Россия готова предоставить Узбекистану доступ к сигналу ГЛОНАСС

Sputnik Узбекистан

Проведение переговоров с Ташкентом по данному вопросу согласовал глава РФ Владимир Путин.

2024-09-20T14:20+0500

2024-09-20T14:20+0500

2024-09-20T14:20+0500

узбекистан

россия

глонасс

распоряжение

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия готова дать Узбекистану доступ к сигналу "ГЛОНАСС". Президент РФ Владимир Путин согласовал проведение переговоров с Ташкентом по этому вопросу. Соответствующее распоряжение российского лидера размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Напомним, что накануне в Ташкенте прошло пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ, в ходе которого принято решение о председательстве Узбекистана в совете в 2024-2025 годы. Единогласным решением Председателем межгоссовета по космосу СНГ на этот период избрали директора Агентства космических исследований и технологий при Кабмине РУз, члена Межгосударственного совета по космосу Шухрата Кадирова. Для справки: российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) предназначена для оперативного обеспечения навигационной информацией пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Ее сигналы используют в различных областях (в авиации, на транспорте, в сельском хозяйстве, строительстве, геодезии и картографии) для высокоточного определения орбит космических аппаратов, определения местоположения людей, животных и имущества, спасения пострадавших в аварийных ситуациях и решения других задач. Космическая навигационная система ГЛОНАСС состоит из 24 постоянно действующих на орбите Земли спутников. Они покрывают Россию на 100% и почти полностью — всю планету.

https://uz.sputniknews.ru/20240919/v-uzbekistane-otkroyut-predstavitelstvo-rossiyskix-jeleznyx-dorog-45735959.html

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