Врач рассказал о достоинствах и недостатках манго

"Манго — это экзотический южный фрукт, и как все южные плоды он, конечно, по сладости превышает фрукты нашей полосы. Есть его лучше не до еды, не между приемами пищи, а после, в качестве десерта, резать ломтиками, немножко растягивая еду. После приема пищи наблюдается замедление всасывание сахаров. Стандартная порция для фруктов — 100 граммов. В сутки можно две-три порции. Если человек следит за весом, лучше две, а если следит за здоровым питанием, лучше три", — заключил он.