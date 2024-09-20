Врач рассказал о достоинствах и недостатках манго
"Это флавоноиды, это каротиноиды, обладающие противовоспалительным и омолаживающим действием. Это витамин C, аскорбиновая кислота, стимулирующая иммунитет, поддерживающая коллаген соединительной ткани, — соответственно, включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи. Витамин С также способствует усвоению железа. Манго содержит пищевые волокна очень большой группы, как растворимые, так и нерастворимые, причем в очень удачном балансе — растворимые преобладают. Эти волокна поддерживают нашу микрофлору и иммунитет", — пояснил он.
"Манго — это экзотический южный фрукт, и как все южные плоды он, конечно, по сладости превышает фрукты нашей полосы. Есть его лучше не до еды, не между приемами пищи, а после, в качестве десерта, резать ломтиками, немножко растягивая еду. После приема пищи наблюдается замедление всасывание сахаров. Стандартная порция для фруктов — 100 граммов. В сутки можно две-три порции. Если человек следит за весом, лучше две, а если следит за здоровым питанием, лучше три", — заключил он.