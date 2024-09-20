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Врач рассказал о достоинствах и недостатках манго
Врач рассказал о достоинствах и недостатках манго
Sputnik Узбекистан
Диетолог назвал суточную норму экзотических плодов
2024-09-20T22:03+0500
2024-09-20T22:03+0500
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манго
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Манго — это не только вкусный, но и полезный фрукт, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.По словам специалиста, эти экзотические плоды — источник углеводов, растительной клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов.Единственный недостаток манго, по мнению Гинзбурга, — большое содержание сахара.
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манго польза противопоказания
манго польза противопоказания

Врач рассказал о достоинствах и недостатках манго

22:03 20.09.2024
© РИА Новости / Мария СеливановаДесерт с манго и кокосовым молоком
Десерт с манго и кокосовым молоком - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
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Диетолог назвал суточную норму экзотических плодов.
Манго — это не только вкусный, но и полезный фрукт, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, эти экзотические плоды — источник углеводов, растительной клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов.

"Это флавоноиды, это каротиноиды, обладающие противовоспалительным и омолаживающим действием. Это витамин C, аскорбиновая кислота, стимулирующая иммунитет, поддерживающая коллаген соединительной ткани, — соответственно, включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи. Витамин С также способствует усвоению железа. Манго содержит пищевые волокна очень большой группы, как растворимые, так и нерастворимые, причем в очень удачном балансе — растворимые преобладают. Эти волокна поддерживают нашу микрофлору и иммунитет", — пояснил он.

Единственный недостаток манго, по мнению Гинзбурга, — большое содержание сахара.

"Манго — это экзотический южный фрукт, и как все южные плоды он, конечно, по сладости превышает фрукты нашей полосы. Есть его лучше не до еды, не между приемами пищи, а после, в качестве десерта, резать ломтиками, немножко растягивая еду. После приема пищи наблюдается замедление всасывание сахаров. Стандартная порция для фруктов — 100 граммов. В сутки можно две-три порции. Если человек следит за весом, лучше две, а если следит за здоровым питанием, лучше три", — заключил он.

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