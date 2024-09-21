https://uz.sputniknews.ru/20240921/parlament-vybory-uzbekistan-sik-kandidat-deputat-45774255.html

Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты

Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты

Sputnik Узбекистан

Выборы депутатов Законодательной палаты проводятся на основе смешанной избирательной системы, то есть мажоритарной и пропорциональной

2024-09-21T13:54+0500

2024-09-21T13:54+0500

2024-09-21T15:10+0500

узбекистан

цик узбекистана

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кандидат

депутат

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала кандидатов в депутаты, сообщает пресс-служба ЦИК.Об этом стало известно по итогам прошедшего заседания.Так, зарегистрировано 375 кандидатов в Законодательную палату, выдвинутых пятью политическими партиями по одномандатным округам и 500 - по единому избирательному округу.Как отмечалось на заседании, среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями в Законодательную палату количество женщин составляет 391 или 44,7% от общего числа кандидатов. Это самый высокий показатель в истории выборов страны.По сравнению с предыдущими выборами кандидаты значительно помолодели. Средний возраст кандидатов составляет 47,2 года. Из них 44,2 процента — до 45 лет, еще 44,3 процента — 45-60 лет. А самый молодой кандидат — 25 лет.С высшим образованием - 99,3% кандидатов. Экономисты составляют 20,2%, педагоги – 27,9%, инженеры – 7,9%, врачи – 9,1%, правоведы – 16,5%, предприниматели, фермеры и представители других сфер – 18,4%.Вместе с тем, территориальными, районными и городскими избирательными комиссиями также зарегистрировали кандидатов в местные Кенгаши.От каждой партии зарегистрированы кандидаты в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные, Ташкентский городской и районные (городские) Кенгаши народных депутатов, за депутатский мандат будут бороться 28 475 кандидатов.Из общего числа этих кандидатов 42,5% составляют женщины.В этом году 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату парламента из одномандатных округов на основе голосов, отданных избирателями за конкретных кандидатов. Остальные семьдесят пять — на основе списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями (т.е. по партийным спискам) пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос предвыборной агитации политических партий и кандидатов в депутаты Законодательной палаты и местные Кенгаши.Так, предвыборная агитация начнется завтра, 22 сентября. Помимо этого, определено выступление политических партий и кандидатов в депутаты для публикации в СМИ в порядке их допуска к участию в выборах:В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии на период предвыборной агитации кандидатам и политическим партиям выделяется на государственных центральных и региональных телерадиоканалах и газетах бесплатное эфирное время и печатная площадь.В соответствии с Положением о проведении предвыборной агитации, утвержденным постановлением ЦИК, упорядочен вопрос подготовки и распространения предвыборных агитационных материалов с использованием технологий искусственного интеллекта.Политическим партиям и кандидатам в депутаты следует:Мониторинг предвыборной агитации будут осуществлять пресс-служба и пресс-центр ЦИК совместно с профильными организациями.Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября 2024 года.Что нужно знать о парламентских выборах в Узбекистане

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