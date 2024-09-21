https://uz.sputniknews.ru/20240921/predvybornaya-agitatsiya-politika-partiya-uzbekistan-etika-pravila-45776662.html

Предвыборная агитация: политпартии РУз подписали этические правила

Предвыборная агитация: политпартии РУз подписали этические правила

Sputnik Узбекистан

Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя ряд обязательств

2024-09-21T16:20+0500

2024-09-21T16:20+0500

2024-09-21T16:20+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Политические партии Узбекистана подписали этические правила проведения предвыборной агитации, разработанные совместно с Центральной избирательной комиссией, сообщает ЦИК РУз.В развитых странах такие соглашения обычно заключаются в целях предотвращения недобросовестной конкуренции между политическими партиями или кандидатами, обеспечения честной борьбы, сохранения уважения друг к другу в период предвыборной агитации и, в дополнение к правовым ограничениям, соблюдения моральных норм.Одним из важных пунктов этических правил также является строгое соблюдение порядка использования искусственного интеллекта при проведении предвыборной агитации через СМИ и Интернет.В соответствии с постановлением ЦИК, Положение о проведении предвыборной агитации дополнено нормами о подготовке и распространении агитационных материалов с использованием искусственного интеллекта.Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя такие обязательства, как:- строгое соблюдение в процессе предвыборной агитации требований Конституции РУз, Избирательного кодекса и других законодательных актов;- уважение неприкосновенности частной жизни, чести, достоинства и репутации представителей политических партий;- неразглашение любой информации, противоречащей общественной морали; - не заниматься вымогательством, запугиванием или принуждением; - не применять другие ненадлежащие меры воздействия и подкупа.Предвыборная агитация кандидатов в депутаты и политических партий начинается с 22 сентября 2024 года.Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши состоятся 27 октября этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20240921/parlament-vybory-uzbekistan-sik-kandidat-deputat-45774255.html

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