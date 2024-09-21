https://uz.sputniknews.ru/20240921/predvybornaya-agitatsiya-politika-partiya-uzbekistan-etika-pravila-45776662.html
Предвыборная агитация: политпартии РУз подписали этические правила
Предвыборная агитация: политпартии РУз подписали этические правила
Sputnik Узбекистан
Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя ряд обязательств
2024-09-21T16:20+0500
2024-09-21T16:20+0500
2024-09-21T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Политические партии Узбекистана подписали этические правила проведения предвыборной агитации, разработанные совместно с Центральной избирательной комиссией, сообщает ЦИК РУз.В развитых странах такие соглашения обычно заключаются в целях предотвращения недобросовестной конкуренции между политическими партиями или кандидатами, обеспечения честной борьбы, сохранения уважения друг к другу в период предвыборной агитации и, в дополнение к правовым ограничениям, соблюдения моральных норм.Одним из важных пунктов этических правил также является строгое соблюдение порядка использования искусственного интеллекта при проведении предвыборной агитации через СМИ и Интернет.В соответствии с постановлением ЦИК, Положение о проведении предвыборной агитации дополнено нормами о подготовке и распространении агитационных материалов с использованием искусственного интеллекта.Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя такие обязательства, как:- строгое соблюдение в процессе предвыборной агитации требований Конституции РУз, Избирательного кодекса и других законодательных актов;- уважение неприкосновенности частной жизни, чести, достоинства и репутации представителей политических партий;- неразглашение любой информации, противоречащей общественной морали; - не заниматься вымогательством, запугиванием или принуждением; - не применять другие ненадлежащие меры воздействия и подкупа.Предвыборная агитация кандидатов в депутаты и политических партий начинается с 22 сентября 2024 года.Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши состоятся 27 октября этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20240921/parlament-vybory-uzbekistan-sik-kandidat-deputat-45774255.html
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предвыборная агитация политика партия узбекистан этика правила обязательства
предвыборная агитация политика партия узбекистан этика правила обязательства
Предвыборная агитация: политпартии РУз подписали этические правила
Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя ряд обязательств.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Политические партии Узбекистана подписали этические правила проведения предвыборной агитации, разработанные совместно с Центральной избирательной комиссией, сообщает ЦИК
РУз.
В развитых странах такие соглашения обычно заключаются в целях предотвращения недобросовестной конкуренции между политическими партиями или кандидатами, обеспечения честной борьбы, сохранения уважения друг к другу в период предвыборной агитации и, в дополнение к правовым ограничениям, соблюдения моральных норм.
"Данные этические правила разработаны для предотвращения распространения в ходе избирательной кампании ложной информации, обеспечения соблюдения основных принципов выборов и предоставления возможности избирателям сделать свободный выбор", - говорится в сообщении.
Одним из важных пунктов этических правил также является строгое соблюдение порядка использования искусственного интеллекта при проведении предвыборной агитации через СМИ и Интернет.
В соответствии с постановлением ЦИК, Положение о проведении предвыборной агитации дополнено нормами о подготовке и распространении агитационных материалов с использованием искусственного интеллекта.
Согласно этическим правилам, представители политических партий берут на себя такие обязательства, как:
- строгое соблюдение в процессе предвыборной агитации требований Конституции РУз, Избирательного кодекса и других законодательных актов;
- уважение неприкосновенности частной жизни, чести, достоинства и репутации представителей политических партий;
- неразглашение любой информации, противоречащей общественной морали;
- не заниматься вымогательством, запугиванием или принуждением;
- не применять другие ненадлежащие меры воздействия и подкупа.
Предвыборная агитация кандидатов в депутаты и политических партий начинается с 22 сентября 2024 года.
Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши состоятся 27 октября этого года.