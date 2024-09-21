https://uz.sputniknews.ru/20240921/rossiya-voyennoslujaschiye-sovershenstvovaniye-navyki-45777067.html
Российские военнослужащие не прекращают совершенствовать свои навыки
Российские военнослужащие не прекращают совершенствовать свои навыки
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие делятся опытом, новыми тактическими приемами, проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой
2024-09-21T17:14+0500
2024-09-21T17:14+0500
2024-09-21T17:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
военнослужащие
подготовка
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Российские военнослужащие не прекращают совершенствовать свои навыки, сообщает Минобороны РФ. Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач на передовой ведут подготовку на полигонах в тыловом районе проведения спецоперации.БМПТ "Терминатор" – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно.
https://uz.sputniknews.ru/20240920/ramzan-kadyrov-otpravka-dvux-cybertruck-zona-svo-45765537.html
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россия военнослужащие навыки опыт тактика прием скорость вождение стрельба
россия военнослужащие навыки опыт тактика прием скорость вождение стрельба
Российские военнослужащие не прекращают совершенствовать свои навыки
17:14 21.09.2024 (обновлено: 17:16 21.09.2024)
Военнослужащие делятся опытом, новыми тактическими приемами, проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Российские военнослужащие не прекращают совершенствовать свои навыки, сообщает Минобороны
РФ.
Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач на передовой ведут подготовку на полигонах в тыловом районе проведения спецоперации.
"Военнослужащие делятся опытом, новыми тактическими приемами, проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой", - говорится в сообщении.
БМПТ "Терминатор" – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17.
Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно.