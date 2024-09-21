https://uz.sputniknews.ru/20240921/uzbekistan-soglasheniye-postavka-produktsiya-sankt-peterburg-45777398.html
РУз подписал соглашение о поставках продукции в торговые сети Санкт-Петербурга
РУз подписал соглашение о поставках продукции в торговые сети Санкт-Петербурга
Sputnik Узбекистан
Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан
2024-09-21T18:01+0500
2024-09-21T18:01+0500
2024-09-21T18:01+0500
пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
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Речь идет о поставках плодоовощной продукции. Горышина отметила, что взаимодействие и отношения между Санкт-Петербургом и Узбекистаном, в частности с Ташкентом, интенсивно развиваются, и намечаются новые векторы сотрудничества.На выставку УЗМЕДЭКСПО из Санкт-Петербурга приехали 11 компаний, представляющих медицинское и лабораторное оборудование, а также реагенты, и 2 компании, предлагающие лекарственные препараты.Кроме того, она подчеркнула, что при содействии Минсельхоза РУз и правительства Санкт-Петербурга компания из Северной столицы, производящая сыры, подписала с узбекской компанией соглашение о взаимной продаже товаров.Подробнее - в нашем эксклюзивном видео.
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продукция поставки узбекистан торговля сеть санкт петербург комитет по промышленной политике инновациям и торговле ольга горышина конференция пресс центр sputnik
продукция поставки узбекистан торговля сеть санкт петербург комитет по промышленной политике инновациям и торговле ольга горышина конференция пресс центр sputnik
РУз подписал соглашение о поставках продукции в торговые сети Санкт-Петербурга
Эксклюзив
Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь идет о поставках плодоовощной продукции. Горышина отметила, что взаимодействие и отношения между Санкт-Петербургом и Узбекистаном, в частности с Ташкентом, интенсивно развиваются, и намечаются новые векторы сотрудничества.
На выставку УЗМЕДЭКСПО из Санкт-Петербурга приехали 11 компаний, представляющих медицинское и лабораторное оборудование, а также реагенты, и 2 компании, предлагающие лекарственные препараты.
Кроме того, она подчеркнула, что при содействии Минсельхоза РУз и правительства Санкт-Петербурга компания из Северной столицы, производящая сыры, подписала с узбекской компанией соглашение о взаимной продаже товаров.
Подробнее - в нашем эксклюзивном видео.