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https://uz.sputniknews.ru/20240921/yeaes-status-nablyudatel-genassambleya-oon-45770156.html
ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН
ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН
Sputnik Узбекистан
Этот и другие вопросы всестороннего сотрудничества обсудили председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
2024-09-21T11:21+0500
2024-09-21T11:21+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Возможность активизации работы по получению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН обсудили в ходе переговоров председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям всестороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и ООН.Глава Коллегии ЕЭК сообщил об основных итогах деятельности ЕАЭС, отметив позитивную динамику по большинству макроэкономических показателей с момента его создания.Рассказывая о взаимодействии Комиссии со структурами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК), а также со специализированными учреждениями (ФАО, ЮНИДО, ВОИС, МОМ, ЮНКТАД и другими), Бакытжан Сагинтаев отметил, что особое внимание ЕЭК уделяет повестке ООН в области устойчивого развития. В частности, Договором о ЕАЭС и другими основополагающими документами охвачены все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также 108 из 169 ключевых задач для их достижения.В свою очередь, Ли Цзюньхуа подчеркнул важную роль, которую играет ЕАЭС среди международных организаций региональной экономической интеграции, выразив уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс сотрудничеству ЕЭК и ООН.
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еаэс статус наблюдатель генассамблея оон сотрудничество председатель коллегия еэк бакытжан сагинтаев заместитель генсек ли цзюньхуа
еаэс статус наблюдатель генассамблея оон сотрудничество председатель коллегия еэк бакытжан сагинтаев заместитель генсек ли цзюньхуа

ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН

11:21 21.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕАЭС-2023, работа форума. Архивное фото
ЕАЭС-2023, работа форума. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Этот и другие вопросы всестороннего сотрудничества обсудили председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Возможность активизации работы по получению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН обсудили в ходе переговоров председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.
© Пресс-служба ЕЭКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2024
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа
© Пресс-служба ЕЭК
"Мы готовы приложить необходимые усилия в этом направлении для систематизации нашей совместной работы, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. – Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению нашего диалога и расширению контактов".
Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям всестороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и ООН.
Глава Коллегии ЕЭК сообщил об основных итогах деятельности ЕАЭС, отметив позитивную динамику по большинству макроэкономических показателей с момента его создания.
Рассказывая о взаимодействии Комиссии со структурами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК), а также со специализированными учреждениями (ФАО, ЮНИДО, ВОИС, МОМ, ЮНКТАД и другими), Бакытжан Сагинтаев отметил, что особое внимание ЕЭК уделяет повестке ООН в области устойчивого развития.
В частности, Договором о ЕАЭС и другими основополагающими документами охвачены все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также 108 из 169 ключевых задач для их достижения.
"Комиссия активно продвигает повестку ЦУР-2030 на площадке ООН и ее региональных комиссий, а также традиционно использует площадку Политического форума по устойчивому развитию для позиционирования ЕАЭС как надежного партнера на международной арене", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Ли Цзюньхуа подчеркнул важную роль, которую играет ЕАЭС среди международных организаций региональной экономической интеграции, выразив уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс сотрудничеству ЕЭК и ООН.
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