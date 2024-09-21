https://uz.sputniknews.ru/20240921/yeaes-status-nablyudatel-genassambleya-oon-45770156.html

ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН

ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН

Sputnik Узбекистан

Этот и другие вопросы всестороннего сотрудничества обсудили председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

2024-09-21T11:21+0500

2024-09-21T11:21+0500

2024-09-21T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Возможность активизации работы по получению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН обсудили в ходе переговоров председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям всестороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и ООН.Глава Коллегии ЕЭК сообщил об основных итогах деятельности ЕАЭС, отметив позитивную динамику по большинству макроэкономических показателей с момента его создания.Рассказывая о взаимодействии Комиссии со структурами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК), а также со специализированными учреждениями (ФАО, ЮНИДО, ВОИС, МОМ, ЮНКТАД и другими), Бакытжан Сагинтаев отметил, что особое внимание ЕЭК уделяет повестке ООН в области устойчивого развития. В частности, Договором о ЕАЭС и другими основополагающими документами охвачены все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также 108 из 169 ключевых задач для их достижения.В свою очередь, Ли Цзюньхуа подчеркнул важную роль, которую играет ЕАЭС среди международных организаций региональной экономической интеграции, выразив уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс сотрудничеству ЕЭК и ООН.

https://uz.sputniknews.ru/20240920/eaeu-tamojennyy-kodeks-popravki-45759672.html

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