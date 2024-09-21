ЕАЭС планирует получить статус наблюдателя при Генассамблее ООН
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Этот и другие вопросы всестороннего сотрудничества обсудили председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Возможность активизации работы по получению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН обсудили в ходе переговоров председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.
© Пресс-служба ЕЭКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа
"Мы готовы приложить необходимые усилия в этом направлении для систематизации нашей совместной работы, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. – Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению нашего диалога и расширению контактов".
Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям всестороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и ООН.
Глава Коллегии ЕЭК сообщил об основных итогах деятельности ЕАЭС, отметив позитивную динамику по большинству макроэкономических показателей с момента его создания.
Рассказывая о взаимодействии Комиссии со структурами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК), а также со специализированными учреждениями (ФАО, ЮНИДО, ВОИС, МОМ, ЮНКТАД и другими), Бакытжан Сагинтаев отметил, что особое внимание ЕЭК уделяет повестке ООН в области устойчивого развития.
В частности, Договором о ЕАЭС и другими основополагающими документами охвачены все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также 108 из 169 ключевых задач для их достижения.
"Комиссия активно продвигает повестку ЦУР-2030 на площадке ООН и ее региональных комиссий, а также традиционно использует площадку Политического форума по устойчивому развитию для позиционирования ЕАЭС как надежного партнера на международной арене", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Ли Цзюньхуа подчеркнул важную роль, которую играет ЕАЭС среди международных организаций региональной экономической интеграции, выразив уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс сотрудничеству ЕЭК и ООН.