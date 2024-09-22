https://uz.sputniknews.ru/20240922/kitayskie-investory-solnechnaya-fotoelektrostantsiya-tashkentskaya-oblast-45779798.html

Китайские инвесторы построят солнечную фотоэлектростанцию ​​в Ташкентской области

Китайские инвесторы построят солнечную фотоэлектростанцию ​​в Ташкентской области

Sputnik Узбекистан

Глава области вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из КНР ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".

2024-09-22T11:23+0500

2024-09-22T11:23+0500

2024-09-22T11:26+0500

ташкентская область

китай

инвестиции

солнечная электростанция

энергетика

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Букинском районе Ташкентской области стартовал проект строительства солнечной фотоэлектрической электростанции, сообщили в областной администрации.Отмечается, что хоким района вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из Китайской Народной Республики ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".Была представлена ​​презентация проекта. Стороны обменялись мнениями о ходе его реализации, по ожидаемым результатам и перспективам, о планах совместной работы. Также был дан старт строительству солнечной фотоэлектростанции мощностью в 263 мегаватт.Отмечается, что на основании соответствующего постановления президента китайские инвесторы построят на территории махалли Бука одноименной области солнечную фотоэлектрическую станцию, ​​а также воздушные линии электропередачи на 621 га земли. Стоимость проекта составит $150 млн прямых инвестиций.

https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html

ташкентская область

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