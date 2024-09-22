https://uz.sputniknews.ru/20240922/kitayskie-investory-solnechnaya-fotoelektrostantsiya-tashkentskaya-oblast-45779798.html
Китайские инвесторы построят солнечную фотоэлектростанцию в Ташкентской области
Китайские инвесторы построят солнечную фотоэлектростанцию в Ташкентской области
Sputnik Узбекистан
Глава области вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из КНР ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".
2024-09-22T11:23+0500
2024-09-22T11:23+0500
2024-09-22T11:26+0500
ташкентская область
китай
инвестиции
солнечная электростанция
энергетика
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Букинском районе Ташкентской области стартовал проект строительства солнечной фотоэлектрической электростанции, сообщили в областной администрации.Отмечается, что хоким района вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из Китайской Народной Республики ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".Была представлена презентация проекта. Стороны обменялись мнениями о ходе его реализации, по ожидаемым результатам и перспективам, о планах совместной работы. Также был дан старт строительству солнечной фотоэлектростанции мощностью в 263 мегаватт.Отмечается, что на основании соответствующего постановления президента китайские инвесторы построят на территории махалли Бука одноименной области солнечную фотоэлектрическую станцию, а также воздушные линии электропередачи на 621 га земли. Стоимость проекта составит $150 млн прямых инвестиций.
https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html
ташкентская область
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фэс инвестиции китай бука энергетика зеленая энергия
фэс инвестиции китай бука энергетика зеленая энергия
Китайские инвесторы построят солнечную фотоэлектростанцию в Ташкентской области
11:23 22.09.2024 (обновлено: 11:26 22.09.2024)
Глава области вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из КНР ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik
. В Букинском районе Ташкентской области стартовал проект строительства солнечной фотоэлектрической электростанции, сообщили
в областной администрации.
Отмечается, что хоким района вместе с представителями компании "China DaTang Corporation" из Китайской Народной Республики ознакомились с совместными проектами, которые планируется реализовать на территории махалли "Бука".
Была представлена презентация проекта. Стороны обменялись мнениями о ходе его реализации, по ожидаемым результатам и перспективам, о планах совместной работы.
Также был дан старт строительству солнечной фотоэлектростанции мощностью в 263 мегаватт.
Отмечается, что на основании соответствующего постановления президента китайские инвесторы построят на территории махалли Бука одноименной области солнечную фотоэлектрическую станцию, а также воздушные линии электропередачи на 621 га земли. Стоимость проекта составит $150 млн прямых инвестиций.