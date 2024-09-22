https://uz.sputniknews.ru/20240922/kompaniya-sverdlovskaya-oblast-privlechenie-rabotniki-uzbekistan-45779150.html

Компания Свердловской области заинтересована в привлечении рабочей силы из Узбекистана

Компания Свердловской области заинтересована в привлечении рабочей силы из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В связи с расширением деятельности в российском предприятии выросла потребность в новых сотрудниках. Руководство компании рассматривает возможность привлечения около 100 работников из Узбекистана.

2024-09-22T10:11+0500

2024-09-22T10:11+0500

2024-09-22T10:21+0500

россия

узбекистан

свердловская область

рабочие места

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Российская компания заинтересована в привлечении на законных основаниях на работу в Свердловской области граждан Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"Этот вопрос был рассмотрен на встрече, прошедшей с участием Генерального консула Узбекистана Жахонгира Парманова с руководителем федеральной продовольственной компании "Кейтеринбург", входящей в пятерку ведущих продуктовых аутсорсинговых компаний России, Русланом Долженко.В ходе встречи российской стороне рассказали о внимании, уделяемом в Узбекистане трудовой миграции и о том, что права и законные интересы граждан, выезжающих за границу на временную работу, находятся под защитой государства.В свою очередь Руслан Долженко сообщил, что компания проводит в Свердловской области масштабную деятельность по проведению государственных и других мероприятий и в связи с расширением деятельности предприятия растет потребность компании в работниках.Также участники встречи рассмотрели вопросы внедрения системы социальной и материальной поддержки работодателя и оказания практической помощи в организации трудоустройства граждан.По итогам встречи, стороны проработали вопрос о привлечении на работу около 100 работников из Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240917/podmoskovye-ogranicheniya-rabota-migranty-45705261.html

россия

узбекистан

свердловская область

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