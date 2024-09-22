https://uz.sputniknews.ru/20240922/tyajeloatletka-uzbekistan-serebro-bronza-chempionat-mira-ispaniya-45781229.html
Тяжелоатлетка из Узбекистана завоевала две медали на молодежном ЧМ в Испании
Тяжелоатлетка из Узбекистана завоевала две медали на молодежном ЧМ в Испании
Sputnik Узбекистан
На пьедестал почета поднялась Нигора Абдуллаева, вошедшая в тройку сильнейших участников мирового первенства.
2024-09-22T12:00+0500
2024-09-22T12:00+0500
2024-09-22T12:03+0500
узбекистан
тяжелая атлетика
серебро
бронза
медали
чемпионат мира
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали свои первые медали на молодежном чемпионате мира в Испании, сообщает Национальный олимпийский комитет.Отмечается, что автором серебряной и бронзовой наград стала тяжелоатлетка Нигора Абдуллаева, выступавшая в весовой категории до 59 кг. Узбекистанка в рывке 93 кг заняла четвертое место, в толчке ей покорились 115 кг. Эти результаты позволили Абдуллаевой стать обладательницей медали серебряного отлива. А по сумме двух упражнений – 208 кг, спортсменка вошла в тройку сильнейших.
https://uz.sputniknews.ru/20240812/parij-2024-uzbekistan-rezultaty-45138930.html
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тяжелая атлетика нигора абдуллаева серебро бронза медали испания чемпионат мира
тяжелая атлетика нигора абдуллаева серебро бронза медали испания чемпионат мира
Тяжелоатлетка из Узбекистана завоевала две медали на молодежном ЧМ в Испании
12:00 22.09.2024 (обновлено: 12:03 22.09.2024)
На пьедестал почета поднялась Нигора Абдуллаева, вошедшая в тройку сильнейших участников мирового первенства.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik
. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали свои первые медали на молодежном чемпионате мира в Испании, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
Отмечается, что автором серебряной и бронзовой наград стала тяжелоатлетка Нигора Абдуллаева, выступавшая в весовой категории до 59 кг.
Узбекистанка в рывке 93 кг заняла четвертое место, в толчке ей покорились 115 кг. Эти результаты позволили Абдуллаевой стать обладательницей медали серебряного отлива. А по сумме двух упражнений – 208 кг, спортсменка вошла в тройку сильнейших.