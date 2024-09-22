https://uz.sputniknews.ru/20240922/tyajeloatletka-uzbekistan-serebro-bronza-chempionat-mira-ispaniya-45781229.html

Тяжелоатлетка из Узбекистана завоевала две медали на молодежном ЧМ в Испании

Тяжелоатлетка из Узбекистана завоевала две медали на молодежном ЧМ в Испании

Sputnik Узбекистан

На пьедестал почета поднялась Нигора Абдуллаева, вошедшая в тройку сильнейших участников мирового первенства.

2024-09-22T12:00+0500

2024-09-22T12:00+0500

2024-09-22T12:03+0500

узбекистан

тяжелая атлетика

серебро

бронза

медали

чемпионат мира

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали свои первые медали на молодежном чемпионате мира в Испании, сообщает Национальный олимпийский комитет.Отмечается, что автором серебряной и бронзовой наград стала тяжелоатлетка Нигора Абдуллаева, выступавшая в весовой категории до 59 кг. Узбекистанка в рывке 93 кг заняла четвертое место, в толчке ей покорились 115 кг. Эти результаты позволили Абдуллаевой стать обладательницей медали серебряного отлива. А по сумме двух упражнений – 208 кг, спортсменка вошла в тройку сильнейших.

https://uz.sputniknews.ru/20240812/parij-2024-uzbekistan-rezultaty-45138930.html

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тяжелая атлетика нигора абдуллаева серебро бронза медали испания чемпионат мира