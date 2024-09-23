Мирзиёев назначил нового министра занятости и сокращения бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент сменил министра занятости и сокращения бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Экс-руководитель ведомства возглавил Агентство по внешней трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил нового министра занятости и сокращения бедности, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Глава республики провел совещание, посвященное дальнейшему развитию строительной индустрии и производству стройматериалов, в начале которого затронул вопросы сокращения бедности и повышения благосостояния населения, а также произвел кадровые перестановки.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент сменил министра занятости и сокращения бедности
Президент сменил министра занятости и сокращения бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно двум важным документам, подписанным накануне президентом, в республике стартует программа "От бедности к процветанию". Она направлена на то, чтобы вывести из бедности 500 тыс. человек в этом году и миллион в следующем.
Как отмечалось, для реализации данной программы необходимо полностью изменить деятельность министерства занятости и сокращения бедности.
В связи с этим Мирзиёев объявил о смене министра занятости и сокращения бедности. Ведомство возглавил Ботир Захидов, который до назначения был хокимом Шайхантахурского района Ташкента.
Он сменил на посту министра Бехзода Мусаева, занимавшего эту должность с декабря 2022-го.
Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства упразднят, а все его функции и помощников хокимов передадут в ведение министерства занятости и сокращения бедности.
Глава республики подчеркнул необходимость в полной мере использовать возможности, открывающиеся для страны в сфере внешней трудовой миграции.
Для этого Агентство по внешней трудовой миграции из состава Минзанятости передадут в ведение правительства, а его руководителем станет экс-глава ведомства Бехзод Мусаев.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент сменил министра занятости и сокращения бедности
Президент сменил министра занятости и сокращения бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Перед агентством поставлена задача ускорить начатую работу по выходу граждан Узбекистана на высокодоходные рынки труда за рубежом.
"Хокимы и диппредставительства за рубежом несут равную ответственность за судьбу наших соотечественников, работающих за рубежом с агентством", — указано в сообщении.