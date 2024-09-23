https://uz.sputniknews.ru/20240923/tashkent-sputnikpro-dlya-buduschix-jurnalistov-mejdunarodnikov-45798979.html
В Ташкенте пройдет SputnikPRO для будущих журналистов-международников
В Ташкенте пройдет SputnikPRO для будущих журналистов-международников
Sputnik Узбекистан
Замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева расскажет, как правильно работать над созданием новостной повестки
2024-09-23T15:30+0500
2024-09-23T15:30+0500
2024-09-23T15:30+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Ташкенте 27 сентября в 10.00 пройдет SputnikPRO. Спикером выступит замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева.Студенты факультета международной журналистики узнают:Место проведения — здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127.Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.
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sputnikpro ташкент журналисты миа "россия сегодня"
sputnikpro ташкент журналисты миа "россия сегодня"
В Ташкенте пройдет SputnikPRO для будущих журналистов-международников
Перед студентами факультета международной журналистики выступит замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Ташкенте 27 сентября в 10.00 пройдет SputnikPRO. Спикером выступит замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева.
Студенты факультета международной журналистики узнают:
какие бывают новости, зачем и кому они нужны;
как правильно работать над созданием новостной повестки;
какие этапы включает создание новостной статьи;
что такое "контроль сюжета";
какие возможности открывает владение актуальной и точной информацией.
Место проведения — здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127.
Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.