https://uz.sputniknews.ru/20240923/tashkent-sputnikpro-dlya-buduschix-jurnalistov-mejdunarodnikov-45798979.html

В Ташкенте пройдет SputnikPRO для будущих журналистов-международников

В Ташкенте пройдет SputnikPRO для будущих журналистов-международников

Sputnik Узбекистан

Замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева расскажет, как правильно работать над созданием новостной повестки

2024-09-23T15:30+0500

2024-09-23T15:30+0500

2024-09-23T15:30+0500

sputnikpro

узбекистан

ташкент

россия

мастер-класс

миа "россия сегодня"

образование

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Ташкенте 27 сентября в 10.00 пройдет SputnikPRO. Спикером выступит замруководителя редакции экономической информации агентства РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Андреева.Студенты факультета международной журналистики узнают:Место проведения — здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127.Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.

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